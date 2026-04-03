6 Aprel 2026
AZ

Dünya Çempionatı üçün bu dəfə Tarkan yox, başqa məşhur seçildi - FOTO

Futbol
Xəbərlər
3 Aprel 2026 13:32
316
Türkiyə futbol millisinin 2026 Dünya Çempionatına vəsiqə qazanması qardaş ölkədə böyük coşqu ilə qarşılanıb. 2002-ci ildəki tarixi uğur zamanı Tarkanın ifa etdiyi “Bir Oluruz Yolunda” mahnısının yaratdığı ruhu yenidən canlandırmaq istəyən futbolsevərlərin gözü yeni turnir mahnısının kim tərəfindən bəstələnəcəyinə dikilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, hamı yenidən Tarkanın adını çəksə də, Türkiyə Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlunun seçimi fərqli olub. Federasiya rəhbəri yeni milli komanda marşı üçün məşhur musiqiçi Sinan Akçıla zəng edib.

Sinan Akçıl sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımla bu sürpriz addımı təsdiqləyib. O, TFF prezidenti ilə görüşəcəyini bildirərək deyib:

“Gələn həftə Riva (TFF-nin qərargahı) ziyarətim olacaq. Mövzu hər zaman olduğu kimi “qırmızı-ağ”dır”.

Akçılın bu açıqlaması 2026-cı il Dünya Çempionatı öncəsi yeni milli marşın məhz onun tərəfindən hazırlanacağı iddialarını qətiləşdirib. İndi bütün diqqətlər gələn həftə baş tutacaq rəsmi görüşə və ondan sonra atılacaq addımlara yönəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək