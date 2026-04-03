6 Aprel 2026
“Madrid sevgisi” Entso Fernandesə baha başa gəldi

3 Aprel 2026 15:12
İngiltərənin “Çelsi” klubunun ulduz futbolçusu Entso Fernandes klub rəhbərliyi tərəfindən sərt intizam tənbehi ilə üzləşib və komandanın növbəti iki oyunluq müraciətinə daxil edilməyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, buna səbəb 25 yaşlı futbolçunun müsahibəsində Madrid şəhərinə olan rəğbətini açıq şəkildə ifadə etməsidir.

Fernandes müsahibə zamanı Buenos-Ayresi xatırlatdığı üçün Madriddə yaşamaq istədiyini bildirib:

“İspaniyada yaşamaq istərdim. Madridi çox xoşlayıram, ora mənə Buenos-Ayresi xatırladır. Oyunçu harada istəsə, orada yaşayar. İngiliscə birtəhər idarə edirəm, amma ispanca özümü daha yaxşı hiss edərdim”.

Onun bu sözləri xüsusilə “Real Madrid”ə transfer eyhamı kimi qəbul edilib və həm azarkeşlər, həm də klub rəhbərliyi tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. “Çelsi” rəhbərliyi futbolçunun bu addımını kluba qarşı sadiqlik çatışmazlığı kimi qiymətləndirərək onu cəzalandırmaq qərarına gəlib.

Qeyd edək ki, Fernandesin London klubu ilə 2031-ci ilə qədər müqaviləsi olsa da, son vaxtlar onun “zadəganlar”dan ayrılacağı ilə bağlı şayiələr daha da intensivləşib.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?
06:13
Futbol

Kompaninin “Real” sınağı: Harri Keyn derbidə oynayacaq?

“Bayern” Madriddə çətin səfərə hazırlaşır
PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu
05:20
Futbol

PSV sona beş tur qalmış ölkə çempionu oldu

Niderlandda ardıcıl üçüncü çempionluq rəsmiləşdi
“Real”dan Rüdiger həmləsi
04:29
Futbol

“Real”dan Rüdiger həmləsi

Alman müdafiəçiyə yeni müqavilə təklif olundu
Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”
03:31
Futbol

Klinsmanndan İtaliya futboluna ağır tənqid: “Yamal burada oynasaydı”

Almaniyalı əfsanə “Azzurri”nin növbəti uğursuzluğundan sonra ölkənin futbol sistemini yerlə-yeksan edib
Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur
02:20
Futbol

Tyeri Anri qazancı ilə ulduz futbolçuları geridə qoyur

Futbolu 12 il əvvəl buraxan fransalının həftəlik gəliri Premyerliqa səviyyəsindədir
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib
Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı
01:19
Futbol

Dani Olmo milyonları rədd edib “Barselona”da qaldı

İspaniyalı ulduz Səudiyyə Ərəbistanından gələn fantastik təklifə yox deyib

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO
4 Aprel 22:33
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunun ilk günündə 13 medal qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Avropa Kuboku aprelin 5-də başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 20:04
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” səfər qələbəsi ilə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qaralar" 40 xalla beşinci oldu
Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı
3 Aprel 21:56
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” - “Sabah” oyunu heç-heçə başa çatdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab matçları aprelin 21-22-də keçiriləcək
İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO
5 Aprel 01:02
Futbol

İngiltərə Kuboku: “Mançester Siti” yarımfinalda, “Arsenal” isə Çempionşip klubuna uduzdu - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal oyunlarının püşkatması 5 apreldə keçiriləcək