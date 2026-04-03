İlham Yadullayev: “Müdafiə xəttindəki itkilər komandanın nəticələrinə təsir göstərdi”

Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsindən öncə itkilərlə üzləşib və bu amil komandanın nəticələrinə təsir göstərib.
Bu sözləri U-19-un baş məşqçisi İlham Yadullayev deyib.
Mütəxəssisin sözlərinə görə, turnir öncəsi müdafiə xəttindəki zədəlilər komandanın oyununa təsir edib:
“Futbolçulardan istədiklərimizi ala bilmədik. Seçmə mərhələyə ciddi hazırlaşmışdıq, Moldovada iki yoldaşlıq görüşü də keçirdik. Sonra heyəti müəyyənləşdirib hazırlığa başladıq. Lakin ölkə çempionatında zədələnən əsas oyunçularımız var idi. Xüsusən də müdafiə xəttində itkilərimiz oldu. Onların yerinə beynəlxalq təcrübəsi olmayan yeni futbolçular dəvət etdik. Müdafiədə dəyişiklik etmək çətindir və bu təcrübəsizlik Litva ilə oyunda özünü büruzə verdi. İlk matçda 3-4 yeni oyunçuya şans vermişdik. Litvanı təhlil etmişdik, çox dinamik, fiziki və taktiki cəhətdən nizam-intizamlı komandadır”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.
İ.Yadullayev Şimali İrlandiya ilə matçdakı məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb:
“Bu görüşə daha motivasiyalı çıxdıq və beynəlxalq təcrübəsi olan futbolçularla heyəti gücləndirdik. İlk matçda uduzsaq da, ikinci oyunda qələbə qazanacağımız halda qrupu birinci pillədə bitirmək şansı olur. Şimali İrlandiya ilə görüşün ilk hissəsində üstünlük bizdə idi və hesabı açdıq. Lakin ikinci hissədə fərdi səhvlər ucbatından standart vəziyyətdən qol buraxdıq. Fərqlənmək üçün şanslarımız olsa da, dəyərləndirə bilmədik. Oyunun sonuna yaxın yorğunluq hiss olunurdu, fiziki cəhətdən çatdıra bilmədiyimiz üçün qapımızda ikinci qolu gördük”.
O, futbolçuların psixoloji durumuna da toxunub:
“Məğlubiyyətdən sonra ruh düşkünlüyü yaranır. Çalışırıq ki, oyunların təhlili ilə səhvləri göstərək və uşaqları psixoloji cəhətdən toparlayaq ki, məğlubiyyətə öyrəşməsinlər. Onlar “Sabah”, “Neftçi”, “Qarabağ” kimi liderlik uğrunda mübarizə aparan klubların üzvləridir. İstəmirik ki, futbolçular öz klublarına ruh düşkünlüyü ilə qayıtsınlar”.
İlham Yadullayev qarşıdakı planlardan danışıb:
“Növbəti seçmə mərhələ noyabrda olacaq, həmin vaxta qədər püşkatma keçirilməlidir. Yoldaşlıq oyunları ilə hazırlığı davam etdirməliyik”.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatının seçmə mərhələsində B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Litvaya 0:4, Şimali İrlandiya millisinə 1:2 hesabı ilə uduzaraq mübarizəni dayandırıb.