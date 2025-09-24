Fiqurlu konkisürmə yarışının ilk günündə təmsilçimiz 6-cı olub - FOTO

“Yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-Pri” yarışının qadınlar arasında qısa proqramı keçirilib.
İdman.biz bildirir ki, qısa proqram üzrə 30 ölkədən 35 idmançı çıxış edib.
Turnirin nəticələrinə əsasən Israilli idmançı Sofia Şifrin 61.57 xalla 1-ci, Çinli fiqurlu konkisürən Yihan Vong 60.96 xalla 2-ci, Cənubi Koreyalı idmançı Hyevon Joo isə 3-cü olub.
Qısa proqramda yeniyetmə idmançılarımız Arina Kaluqina 57.87 xalla 6-cı, Səbinə Əliyeva 35.76 xalla 28-ci, Leyli Axundova isə 35.33 xalla 29-cu yerdə qərarlaşıblar.
Qeyd edək ki Qran-Pri Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyası və Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Turnirdə 38 ölkədən 92 idmançı iştirak edir.
Yarışın ikinci günündə kişilər buz üzərində sərbəst proqramla, cütlüklər isə qısa rəqs proqramı ilə çıxış edəcəklər.