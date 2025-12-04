Günel Bədəlova: “Bu, Azərbaycan fiqurlu konkisürmə tarixində dönüş nöqtəsidir” – İDMAN.BİZ-Ə MÜSAHİBƏ - FOTO

Fiqurlu konkisürən Nərgiz Süleymanovanın İstanbulda keçirilən “Bosfor Kuboku-2025”i qazanması və ilk azərbaycanlı kimi Avropa çempionatına vəsiqə əldə etməsi ölkədə böyük rezonans doğurdu. Fiqurlu konkisürmənin Azərbaycanda geniş yayılmayan idman növü olduğunu nəzərə alsaq, 21 yaşlı idmançının uğuru daha da dəyərli görünür.
İdman.Biz-ə müsahibəsində federasiyanın baş katibi Günel Bədəlova Nərgiz Süleymanovanın nailiyyəti və ölkədə digər qış idman növlərinin inkişaf perspektivləri barədə fikirlərini bölüşdü.
- Nərgiz Süleymanovanın uğurunu Azərbaycan fiqurlu konkisürməsi üçün dönüş nöqtəsi saymaq olarmı?
- Bu sahədə hər bir uğur – o cümlədən azərbaycanlı idmançıların nəticələri – həm dönüş nöqtəsi, həm də ölkədə fiqurlu konkisürmənin inkişafına stimul rolunu oynayır.
Düşünürəm ki, Nərgizin daha yüksək nəticələr qazanmaq potensialı var. Yalnız onun federasiyamıza keçidi ilə bağlı karyerasında yaranmış üçillik fasiləni nəzərə almaq lazımdır (Nərgiz Almaniyada anadan olub – red.). Bu fasilə təsirsiz ötüşə bilməzdi, lakin öz üzərində daha ciddi işləmək ona daha böyük uğurlara aparacaq.
- Nərgizin nailiyyəti azərbaycanlı uşaqlar arasında fiqurlu konkisürməyə marağı artıra bilərmi?
- Bunu çox arzulayırıq. Hazırda “Ocağ Buz” klubunda kiçik yaşlı idmançılardan ibarət qrupumuz var. Onların arasından ən istedadlı uşaqları seçib gələcək milli komandanın bazasını formalaşdıracağıq. Hər bir idman növündə olduğu kimi, burada da davamlı infrastrukturun qurulması üçün zamana ehtiyac var. Federasiya rəhbərliyi bu istiqamətdə əlindən gələni edir.
- Sentyabrda Bakıda keçirilən Azərbaycan tarixinin ilk fiqurlu konkisürmə üzrə yeniyetmələrarası Qran-prisi bu marağın artmasına təsir etdi?
- Şübhəsiz. Bu yarış ölkədə fiqurlu konkisürməyə marağı artıran mühüm hadisə oldu.
- Yaxın illərdə böyüklər arasında Qran-pri yarışını qəbul etməyimiz mümkündürmü?
- Böyüklər arasında bu səviyyəli turniri təşkil etmək üçün həm daha çox vaxta, həm də Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqının (ISU) təsdiqinə ehtiyac var. Bu istiqamətdə işlər aparılacaq və ümid edirəm ki, tezliklə daha böyük yarışları qəbul edə biləcəyik.
- Tək qadın idmançılardan fərqli olaraq, digər fiqurlu konkisürmə növlərində legionerlər liderlik edir. Gələcəkdə bu sahələrdə də azərbaycanlıların çıxışı mümkündürmü?
-Federasiya yarandığı gündən məqsədimiz təkcə qış idman növlərini populyarlaşdırmaq deyil, həm də bu idman növlərinin ölkə əhalisi arasında inkişafına nail olmaqdır. Beləliklə, uzunmüddətli perspektivdə Azərbaycanın öz yetirmələri beynəlxalq arenada ölkəni təmsil edə biləcək. Zaman lazımdır, çünki həmin növlərlə uşaqlıq yaşlarından məşğul olmaq əsas şərtdir.
Hazırda qış idman növləri ilə məşğul olan azərbaycanlı uşaqlar var və biz onların gələcəkdə ölkəni beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcəyinə inanırıq.
Qeyd edim ki, dağ-xizək alpinizmi komandamız tam şəkildə azərbaycanlı idmançılardan ibarətdir. Təlim-məşq prosesinə Qusarın Anıq kəndinin sakinlərini də cəlb etmişik və onlar yaxşı nəticələr göstərirlər. Uşaqlar ciddi çalışır və hazırlıq səviyyəsi baxımından xarici idmançılardan geri qalmırlar.
- Fiqurçu Vladimir Litvintev hələlik 2026 Qış Olimpiadasına vəsiqə qazanmış yeganə azərbaycanlıdır. Onun perspektivlərini necə dəyərləndirirsiniz?
- Onun təmiz və yüksək səviyyəli çıxışına ümid edirik – həm yaxın turnirlərdə, həm də İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiadasında. Skate America yarışında onun emosional çıxışı tamaşaçıların böyük rəğbətini qazanmışdı.
Digər idman növlərində də lisenziya əldə edəcəyimizə inanırıq. Dağ-xizəkçilər, tramplinçilər və dağ-xizək alpinizmi üzrə idmançılar olimpiadaya vəsiqə uğrunda fəal mübarizə aparırlar. Olimpiadada təmsilçiliyimizi artırmaq əsas hədəflərimizdəndir. Xüsusilə dağ-xizək alpinizmi bizim üçün prioritetdir, çünki bu növdə yalnız azərbaycanlı idmançılar çıxış edir.
- 2027-ci ildə Şahdağda keçiriləcək dağ-xizək alpinizmi üzrə dünya çempionatına hazırlıq hansı mərhələdədir?
- Hazırlıq aktiv şəkildə davam edir. 2026-cı ildə dağ-xizək alpinizmi üzrə qitə çempionatına və Dünya Kuboku mərhələsinə də ev sahibliyi edəcəyik. Bundan əlavə, gələn il 14–15 mart tarixlərində Şahdağda mogul üzrə FIS Dünya Kubokunun finalını qəbul edəcəyik.
Cari mövsüm çox gərgin və yüklü olacaq. Hazırlıq işləri paralel şəkildə aparılır.
- Azərbaycanda xokkeyin inkişafı üçün də işlər görülür. Bu sahədə vəziyyət necədir?
- Həvəskar komandamız məşqlərini davam etdirir və yaxın zamanda beynəlxalq turnirdə çıxış edəcək. Gələcəkdə inkişafın sürətlənəcəyinə inanırıq. Gənclərin xokkeyə marağı böyükdür, lakin bu komanda idman növü olduğundan inkişafa daha çox vaxt lazımdır.
- Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulan digər qış idman növləri hansılardır?
- Hazırda əsas diqqətimizi dağ-xizək idmanına yönəltmişik. Bu sahədə idmançı sayı azdır və daha çox gəncin cəlb olunmasını istəyirik. Paralel olaraq dağ-xizək alpinizmi, fiqurlu konkisürmə və tramplin atlamaları üzrə işləri davam etdiririk. Bundan başqa, Şahdağ Turizm Mərkəzi ilə birlikdə mogul üzrə ustad dərsi keçmişdik. Əhəmiyyətli maraq yaratdı və bu növün də inkişafını nəzərdən keçiririk.
- Gələcəkdə Azərbaycan yalnız yay idman növləri ilə assosiasiya olunmayacaq?
- Hesab etmirəm ki, Azərbaycan yalnız yay idman ölkəsidir. Gənclərin “Şahdağ” və “Tufandağ” kimi dağ-xizək kurortlarına marağı bunu deməyə əsas vermir (gülür). Hər mövsüm gənclərin xizək və snoubordla məşğul olmaq istəyi artır, bir-birlərinə inventar tapmaqda yardım edirlər. Düşünürəm ki, biz də elə buna nail olmaq istəyirdik və bu istiqamətdə çalışmaqda davam edirik.
Teymur Tuşiyev