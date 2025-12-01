Tarixdə ilk: Yerli fiqurlu konkisürənimiz Avropada ölkəmizi təmsil edəcək - FOTO

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Nərgiz Süleymanova Avropa çempionatına vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Qış İdmanı Növləri Federasiyası məlumat yayıb.
İdmançımız 27-30 noyabr tarixlərində İstanbulda keçirilən “Bosphorus Cup” turnirində yüksək nəticə göstərərək Avropa çempionatında çıxış etmək hüququ əldə edib. Nərgiz Süleymanova həm qısa, həm də sərbəst proqramdakı uğurlu çıxışı sayəsində 26 iştirakçı arasında 156,53 xal toplayaraq qızıl medalın sahibi olub.
Turnirdə Azərbaycanı təmsil edən digər fiqurlu konkisürənlər də yaxşı nəticə göstəriblər. Səbinə Əliyeva 137,22 xalla altıncı, Arina Kaluqina isə 154,85 xal nəticəsi ilə beşinci yerə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Nərgiz Süleymanova fiqurlu konkisürmə üzrə Avropa Çempionatında çıxış edəcək ilk azərbaycanlı qadın olub. Daha əvvəl ölkəmizi legionerlər təmsil edirdilər.