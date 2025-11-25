Çexiya millisi 2026-cı il Olimpiadası üçün formalarını təqdim edib - FOTO

Çexiya Hokkey Federasiyası ölkənin kişi və qadın komandalarının 2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Olimpiya Oyunlarında geyinəcəyi iki formanı təqdim edib.
İdman.Biz bildirir ki, 2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları 6-22 fevral tarixlərində İtaliyanın iki şəhərində: Milan və Kortina d'Ampezzoda keçiriləcək.
“Bütün kolleksiyanın mərkəzi elementi, formanın ön hissəsində üstünlük təşkil edən və Çexiya milli komandasının diqqətəlayiq simvolu olan milli gerbdir. Emblemin yerləşdirilməsi və ölçüsü buz üzərində səhvsiz tanınmasını təmin etmək və komandanın əsas fərqləndirici elementi kimi xidmət etmək üçün diqqətlə nəzərdən keçirilmişdir. İstehsalçı həmçinin detallara da diqqət yetirmişdir: materialın strukturundan tutmuş yaxalığın, qolların və tikişlərin teksturasına, eləcə də nömrələrin və ad etiketlərinin tamamlanmasına qədər.
Formanın dizaynı fərqli çiyin panelləri ilə tamamlanır və onlara fərqli bir siluet verir. Bu elementlər lakonik qrafik konsepsiya ilə ahəngdar şəkildə qarışır və idman diqqətini vurğulamağa kömək edir”, - Çexiya Hokkey Federasiyasının mətbuat xidmətinin açıqlamasında deyilir.