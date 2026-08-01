1 Avqust 2026
AZ

Voleybol üzrə Millətlər Liqasında finalçılar məlum olub

Voleybol
Xəbərlər
1 Avqust 2026 18:39
92
Voleybol üzrə Millətlər Liqasında finalçılar məlum olub

ABŞ-ın kişilərdən ibarət milli komandası yarımfinalda Yaponiyanı məğlub edərək 2026-cı il Millətlər Liqasının finalına yüksəlib.

İdman.Biz bildirir ki, Çində keçirilən matç 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13) hesabı ilə başa çatıb.

Millətlər Liqasının finalında ABŞ voleybolçuları yarımfinalda Sloveniyanı 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) hesabı ilə məğlub edən Polşa komandası ilə qarşılaşacaqlar.

Polşa kişilər arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının hazırkı qalibidir. Keçənilki finalda onlar İtaliyanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdilər.

26 iyul bazar günü isə 2026-cı il qadınlar arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının finalı keçirildi və Türkiyə Braziliyanı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək qalib oldu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan”a mümkün qədər tez uyğunlaşmaq istəyirəm” - Minami Yoşiokanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
31 İyul 13:31
Voleybol

“Turan”a mümkün qədər tez uyğunlaşmaq istəyirəm” - Minami Yoşiokanın İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Yaponiyalı voleybolçu Azərbaycan çempionunun heyətində çıxış edəcək
Voleybol millimiz Yunanıstanla hər iki yoxlama oyununda qələbə qazanıb
31 İyul 13:16
Voleybol

Voleybol millimiz Yunanıstanla hər iki yoxlama oyununda qələbə qazanıb

Yunanıstandakı toplanış millimiz üçün uğurlu nəticələrlə yadda qalıb
Voleybol üzrə Millətlər Liqasında yarımfinal cütlükləri məlum olub
30 İyul 18:40
Voleybol

Voleybol üzrə Millətlər Liqasında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Yaponiya, ABŞ, Sloveniya və Polşa milliləri yarımfinala vəsiqə qazanıblar
“Turan” heyətini Çin millisinin aparıcı oyunçusu ilə gücləndirdi
30 İyul 16:56
Voleybol

“Turan” heyətini Çin millisinin aparıcı oyunçusu ilə gücləndirdi

Yanq Hanyu Şandonq karyerası ərzində Çin klublarında və milli komandada mühüm uğurlara imza atıb
“Gəncə” voleybol klubu braziliyalı fiziki hazırlıq məşqçisi ilə müqavilə imzalayıb
29 İyul 17:21
Voleybol

“Gəncə” voleybol klubu braziliyalı fiziki hazırlıq məşqçisi ilə müqavilə imzalayıb

Henruque Rodrigues Nunes yeni mövsümdə komandanın məşqçi heyətində yer alacaq
Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub
29 İyul 16:33
Voleybol

Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub

Duda Nunyes ilə bir illik müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub