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Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub

Voleybol
Xəbərlər
29 İyul 2026 16:33
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Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub

Qadın voleybolçulardan ibarət “DH Volley” komandasının yeni baş məşqçisi məlum olub.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifəyə Duda Nunyes gətirilib.

Braziliyalı mütəxəssislə bir illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, yeni mövsümdə Çelenc Kubokunda mübarizə aparacaq "DH Volley"in rəqibi Danimarkanın "Holte" klubu olacaq. Komanda ilk matçını oktyabrın 27-29-da evdə, cavab oyununu isə noyabrın 3-5-də səfərdə keçirəcək.

Braziliyalı məşqçi Duda Nunyes (Durval Nunyes) Cənubi Amerika voleybolunda uğurlu məşqçilik karyerası qurub. O, Braziliyanın aparıcı klublarında çalışaraq nüfuzlu titullar qazanıb. Mütəxəssis peşəkar fəaliyyətinin böyük hissəsini qadın voleyboluna həsr edib.

Onun məşqçilik karyerasının əsas uğurları bunlardır:

Braziliya Superliqasının ikiqat çempionu;

Cənubi Amerika klubları arasında keçirilən çempionatın üçqat qalibi;

Klublararası dünya çempionatının gümüş mükafatçısı;

Braziliya Kubokunun qalibi, həmçinin bu turnirin ikiqat gümüş mükafatçısı;

Minas-Jerays ştat çempionatının ikiqat qalibi.

İdman.Biz
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