30 İyul 2026
AZ

Voleybol üzrə Millətlər Liqasında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Voleybol
Xəbərlər
30 İyul 2026 18:40
65
Voleybol üzrə Millətlər Liqasında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Kişilər arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının dörddəbir final oyunları başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, dörddbər finalların nəticəsinə görə yarımfinalçılar məlum olub.

Yaponiya, ABŞ, Sloveniya və Polşa milliləri yarımfinala vəsiqə qazanıblar.

Yarımfinalda Yaponiya ABŞ, Sloveniya isə Polşa ilə qarşılaşacaq.

Yarımfinal oyunları 1 avqust şənbə günü Yaponiyanın Ninqbo şəhərindəki “Beilun Gymnasium” arenasında keçiriləcək.
Polşa kişilər arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının hazırkı qalibidir. Keçənilki finalda onlar İtaliyanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdilər.

26 iyul bazar günü isə 2026-cı il qadınlar arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının finalı keçirildi və Türkiyə Braziliyanı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək qalib oldu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Turan” heyətini Çin millisinin aparıcı oyunçusu ilə gücləndirdi
16:56
Voleybol

“Turan” heyətini Çin millisinin aparıcı oyunçusu ilə gücləndirdi

Yanq Hanyu Şandonq karyerası ərzində Çin klublarında və milli komandada mühüm uğurlara imza atıb
“Gəncə” voleybol klubu braziliyalı fiziki hazırlıq məşqçisi ilə müqavilə imzalayıb
29 İyul 17:21
Voleybol

“Gəncə” voleybol klubu braziliyalı fiziki hazırlıq məşqçisi ilə müqavilə imzalayıb

Henruque Rodrigues Nunes yeni mövsümdə komandanın məşqçi heyətində yer alacaq
Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub
29 İyul 16:33
Voleybol

Azərbaycan klubuna braziliyalı baş məşqçi təyin olunub

Duda Nunyes ilə bir illik müqavilə imzalanıb

İtaliya voleybolunun əfsanəsi İvan Zaytsev “Ordu”ya keçib - VİDEO
29 İyul 16:19
Voleybol

İtaliya voleybolunun əfsanəsi İvan Zaytsev “Ordu”ya keçib - VİDEO

Dünya voleybolunun ulduzu karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək
“Murov Az Terminal” məşqçisi ilə müqaviləni yenilədi
28 İyul 16:34
Voleybol

“Murov Az Terminal” məşqçisi ilə müqaviləni yenilədi

Fəxri Abdullazadə yeni mövsümdə də komandanın məşqçilər korpusunda fəaliyyətini davam etdirəcək
“Turan” yaponiyalı voleybolçunu heyətinə qatıb
27 İyul 20:57
Voleybol

“Turan” yaponiyalı voleybolçunu heyətinə qatıb

Oyunçu ilə 2026/27 mövsümü üçün müqavilə imzalanıb

Ən çox oxunanlar

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub
Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub
27 İyul 22:37
Paralimpizm

Azərbaycanın paragüllə atıcısı Dünya Kubokunun qalibi olub - YENİLƏNİB

Bu gün start götürən turnirə iyulun 29-da yekun vurulacaq