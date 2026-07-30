Voleybol üzrə Millətlər Liqasında yarımfinal cütlükləri məlum olub

Kişilər arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının dörddəbir final oyunları başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, dörddbər finalların nəticəsinə görə yarımfinalçılar məlum olub.
Yaponiya, ABŞ, Sloveniya və Polşa milliləri yarımfinala vəsiqə qazanıblar.
Yarımfinalda Yaponiya ABŞ, Sloveniya isə Polşa ilə qarşılaşacaq.
Yarımfinal oyunları 1 avqust şənbə günü Yaponiyanın Ninqbo şəhərindəki “Beilun Gymnasium” arenasında keçiriləcək.
Polşa kişilər arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının hazırkı qalibidir. Keçənilki finalda onlar İtaliyanı 3:0 hesabı ilə məğlub etmişdilər.
26 iyul bazar günü isə 2026-cı il qadınlar arasında voleybol üzrə Millətlər Liqasının finalı keçirildi və Türkiyə Braziliyanı 3:1 hesabı ilə məğlub edərək qalib oldu.