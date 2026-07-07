“Gəncə” voleybolçusu Sona Atayeva ilə yeni müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Voleybolçu növbəti mövsümdə də komandanın formasını geyinəcək.
“Gəncə” voleybolçusu Sona Atayeva ilə yeni müqavilə imzalayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Voleybolçu növbəti mövsümdə də komandanın formasını geyinəcək.
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Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-i Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək
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