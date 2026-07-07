Faiq Qarayev: “Sona qədər mübarizə aparacağıq”

“Təəssüf ki, voleybolçularımızdan bir neçəsi zədə alıb. Bununla belə, hazırlıq prosesini davam etdiririk”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev Bakıda keçiriləcək Avropa çempionatı ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.
Təcrübəli mütəxəssis yeni uğurlar qazanmaq istədiklərini bildirib:
“Biz keçmişlə yaşamırıq, bu günə və sabaha baxırıq. Qarşıdakı dövrdə yeni uğurlar qazanmaq istəyirik. İnanıram ki, uğurlu çıxışımız Azərbaycan voleybolunda yeni bir dirçəlişin əsasını qoyacaq. Komandamızın heyətində gənc voleybolçular da var. Əsas məqsədimiz sona qədər mübarizə aparmaq və tam səfərbər olmaqdır. Yaxşı nəticə qazanmaq üçün oyunçuların fiziki hazırlığını və əhvali-ruhiyyəsini yüksək səviyyədə saxlamaq vacibdir. Komandada hər kəs bir-birinə hörmətlə yanaşır. Mən hər zaman qızlara deyirəm ki, milli komandada çıxış etmək böyük məsuliyyətdir. Onlar da bunu dərk edir və məşqlərdə səylə çalışırlar”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan C qrupuna ev sahibliyi edəcək. Bu qrupda Azərbaycan, Portuqaliya, Niderland, Belçika, Rumıniya və İspaniya milliləri mübarizə aparacaqlar. Bakıdakı qarşılaşmalar avqustun 21-28-i Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.