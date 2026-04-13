Azərbaycan Yüksək Liqası: “Turan” “Gəncə” ilə üz-üzə

Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin növbəti oyunu baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Turan” “Gəncə” ilə qarşılaşacaq.
Görüş Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində, saat 18:00-da start götürəcək.
İlk qarşılaşmada “Turan” rəqibini 3:0 hesabı ilə üstələyib.
Cütün qalibi finalda “DH Volley”lə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Məğlub tərəf üçüncü yer uğrunda görüşdə “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarətdir. Nəticəyə əsasən komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün “qızıl set” oynanılmalıdır.
Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.