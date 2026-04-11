11 Aprel 2026 11:00
Azərbaycan Yüksək Liqası: “DH Volley” “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə qarşılaşacaq

Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə “DH Volley” komandası “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə qarşılaşacaq.

Görüş Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.

Xatırladaq ki, tərəflər arasında keçirilən ilk matçda “DH Volley” 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.

Yarımfinalın digər cavab oyunu isə aprelin 13-də baş tutacaq. Həmin gün “Turan” və “Gəncə” komandaları üz-üzə gələcəklər.

Qeyd edək ki, yarışın reqlamentinə əsasən, yarımfinal mərhələsi iki oyundan – ev və səfər prinsipi ilə təşkil olunur. Əgər komandalar qələbə sayında bərabər olarsa, qalib “qızıl set” vasitəsilə müəyyənləşdiriləcək.

Bürünc və qızıl medallar uğrunda keçiriləcək final qarşılaşmaları isə bir oyundan ibarət olacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda voleybol məşqçiləri üçün “2-ci dərəcə” kursu başa çatdı - FOTO
10 Aprel 15:40
Voleybol

Bakıda voleybol məşqçiləri üçün “2-ci dərəcə” kursu başa çatdı - FOTO

Kursun yekununda iştirakçılar nəzəri və praktiki imtahan veriblər
Azərbaycan voleybolunun ulduzu ana olub - Natalya Məmmədovanın İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV AÇIQLAMASI - VİDEO
10 Aprel 15:21
Voleybol

Azərbaycan voleybolunun ulduzu ana olub - Natalya Məmmədovanın İDMAN.BİZ-ə EKSKLÜZİV AÇIQLAMASI - VİDEO

Azərbaycan voleybolunun əfsanəsi Bakıya səfərdədir
Faiq Qarayev: “Üç-dörd ilə voleybolumuzda ciddi irəliləyiş gözləyirik” - MÜSAHİBƏ - FOTO
9 Aprel 17:36
Voleybol

Faiq Qarayev: “Üç-dörd ilə voleybolumuzda ciddi irəliləyiş gözləyirik” - MÜSAHİBƏ - FOTO

Mütəxəssis U-18 çempionatı, regionlarda inkişaf, layihələr və milli komanda hədəflərindən danışıb
Natalya Məmmədova uzun illər sonra Azərbaycana qayıdıb - VİDEO
9 Aprel 12:13
Voleybol

Natalya Məmmədova uzun illər sonra Azərbaycana qayıdıb - VİDEO

O, karyerasını başa vurduqdan sonra isə Fransada yaşayır
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqası: “Turan” və “DH Volley”dən qələbə
8 Aprel 20:08
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqası: “Turan” və “DH Volley”dən qələbə - YENİLƏNİB

Komandalar arasında cavab görüşlərinin isə aprelin 11-i və 13-də keçirilməsi planlaşdırılır
Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal oyunları baş tutub
7 Aprel 20:03
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal oyunları baş tutub - YENİLƏNİB

Qarşılaşmalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında təşkil edilib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb