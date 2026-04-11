Azərbaycan Yüksək Liqası: “DH Volley” “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə qarşılaşacaq

Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinin cavab oyunlarına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə “DH Volley” komandası “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə qarşılaşacaq.
Görüş Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək və saat 18:00-da başlayacaq.
Xatırladaq ki, tərəflər arasında keçirilən ilk matçda “DH Volley” 3:0 hesablı qələbə qazanmışdı.
Yarımfinalın digər cavab oyunu isə aprelin 13-də baş tutacaq. Həmin gün “Turan” və “Gəncə” komandaları üz-üzə gələcəklər.
Qeyd edək ki, yarışın reqlamentinə əsasən, yarımfinal mərhələsi iki oyundan – ev və səfər prinsipi ilə təşkil olunur. Əgər komandalar qələbə sayında bərabər olarsa, qalib “qızıl set” vasitəsilə müəyyənləşdiriləcək.
Bürünc və qızıl medallar uğrunda keçiriləcək final qarşılaşmaları isə bir oyundan ibarət olacaq.