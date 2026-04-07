Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsi başlayır

Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında yarımfinal mərhələsinə start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, turun hər iki qarşılaşması eyni gündə baş tutacaq.
Günün ilk oyunu saat 16:00-da keçiriləcək. “Murov Az Terminal” “Xilasedici” ilə üz-üzə gələcək. Saat 18:00-da isə “Ordu” ilə “Neftçi” komandaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər.
Cavab oyunlarının aprelin 14-də keçirilməsi planlaşdırılır.
Qarşılaşmalar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) idman zalında təşkil ediləcək.
Qeyd edək ki, reqlamentə əsasən, yarımfinal mərhələsi ev və səfər prinsipi ilə iki oyundan ibarət olacaq. İki qarşılaşmanın nəticəsinə görə komandaların qələbə sayı bərabər olarsa, qalibi müəyyənləşdirmək üçün “qızıl set” oynanılacaq. Bürünc və qızıl medal uğrunda həlledici qarşılaşmalar isə cəmi bir oyundan ibarət olacaq.