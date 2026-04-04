Voleybol millimizin baş məşqçisi istefaya getdi - İDDİA

Yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət voleybol yığmamızın baş məşqçisi Şahin Çatma ilə yolların ayrıldığı iddia olunur.
İdman.Biz prosport.az-a istinadən xəbər verir ki, 2023-cü ilin yayından komandamızı çalışdıran türkiyəli mütəxəssis dünən federasiyaya gələrək kollektivlə vidalaşıb.
Bildirilir ki, o, qərarını həyat yoldaşının səhhəti ilə əsaslandırıb.
Xatırladaq ki, Şahin Çatmanın rəhbərlik etdiyi U-18 millimiz ötən ay İspaniyada keçirilən Avropa çempionatının İkinci təsnifat mərhələsində uğursuz çıxış edib. Komanda meydan sahibi İspaniya, eləcə də Niderland və Estoniyaya 0:3 hesabı ilə məğlub olub.
Bundan əlavə, onun rəhbərlik etdiyi “Gənclər” komandası qadınların Yüksək Liqasında bütün turnir ərzində rəqiblərindən bir set belə ala bilməyib.
İddialara görə, məşqçinin türkiyəli köməkçiləri Zihni Türkay Taylan və statistik Birol Serimlə də yolların ayrılması gözlənilir.