Qadın voleybolçular arasında pley-off mərhələsi start götürəcək

Bu gün qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında pley-off mərhələsi start götürəcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, açılış günündə 1/4 final çərçivəsində iki oyun keçiriləcək.
İlk qarşılaşma saat 15:00-da “Murov Az Terminal” ilə “Turan” arasında baş tutacaq. Günün digər matçında isə saat 17:00-da “Azərreyl” “DH Volley” ilə üz-üzə gələcək. Hər iki görüş Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.
Bu raundun digər ilk oyunları martın 28-də olacaq. Cavab matçları 2-3 apreldə keçiriləcək.