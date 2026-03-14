Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində finalçılar müəyyənləşib - FOTO

Voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyində finalçılar müəyyənləşib

Bu gün Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) idman zalında 16 yaşadək (U-16) qızlar və oğlanlar arasında voleybol üzrə Azərbaycan birinciliyinin yarımfinal oyunları keçirilib.

Qızların yarışında ilk yarımfinal qarşılaşmasında “AZERRAIL” komandası “Milli Aviasiya Akademiyası” ilə üz-üzə gəlib. Rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edən “AZERRAIL” finala vəsiqə qazanıb. Digər yarımfinal matçında isə “Şərqi Zəngəzur RVK” komandası “Xarı Bülbül-3” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanaraq finala yüksəlib.

Beləliklə, sabah keçiriləcək üçüncü yer uğrunda oyunda “Milli Aviasiya Akademiyası” və “Xarı Bülbül-3”, final görüşündə isə “AZERRAIL” və “Şərqi Zəngəzur RVK” komandaları qarşılaşacaqlar.

Günün ikinci yarısında oğlanlar arasında yarımfinal oyunları baş tutub. İlk yarımfinal qarşılaşmasında “Bakı RVK” komandası “Oğuz RVK” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Digər yarımfinal matçında isə “Sumqayıt RVK” “Embawood” komandasını 3:1 hesabı ilə məğlub edərək finala vəsiqə əldə edib.

Beləliklə, oğlanların yarışında üçüncü yer uğrunda oyunda “Oğuz RVK” və “Embawood”, final qarşılaşmasında isə “Bakı RVK” və “Sumqayıt RVK” komandaları üz-üzə gələcəklər.

Sabah keçiriləcək üçüncü yer uğrunda və final görüşləri Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində təşkil olunacaq. Oyunlardan sonra qaliblərin mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək.

