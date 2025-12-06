Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib

Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib.
Bu barədə İdman.Biz Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumat verir.
Yüksək Liqa
Qadınlar
I turdan təxirə düşən oyun
10 dekabr
18:00. “DH Volley” – “Abşeron”
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
Kişilər
VI tur
10 dekabr
17:00. “Azərreyl” – “Murov Az Terminal”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
11 dekabr
17:00. “Ordu” – “Neftçi”
Fövqaladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
13 dekabr
14:00. “Xilasedici” – “Gənclər”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
VI tur
11 dekabr
14:00. “Turan” – “Milli Aviasiya Akademiyası”
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi
16:00. “Gənclər” - UNEC
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
17:00. “Murov Az Terminal” – “Abşeron”