6 Dekabr 2025
AZ

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib

Voleybol
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 19:09
36
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib

Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti turun proqramı müəyyənləşib.

Bu barədə İdman.Biz Azərbaycan Voleybol Federasiyasına istinadən məlumat verir.

Yüksək Liqa
Qadınlar

I turdan təxirə düşən oyun
10 dekabr
18:00. “DH Volley” – “Abşeron”
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

Kişilər
VI tur

10 dekabr
17:00. “Azərreyl” – “Murov Az Terminal”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

11 dekabr
17:00. “Ordu” – “Neftçi”
Fövqaladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

13 dekabr
14:00. “Xilasedici” – “Gənclər”
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

Qadınlar
VI tur

11 dekabr
14:00. “Turan” – “Milli Aviasiya Akademiyası”
Tovuz Olimpiya İdman Kompleksi

16:00. “Gənclər” - UNEC
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
17:00. “Murov Az Terminal” – “Abşeron”

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” “Azərreyl”lə qalib gəlib - YENİLƏNİB
5 Dekabr 20:44
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Abşeron” “Azərreyl”lə qalib gəlib - YENİLƏNİB

Turun son matçında “Abşeron” “Azərreyl”lə üz-üzə gəlib
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” və “Turan”dan qələbə - YENİLƏNİB
4 Dekabr 19:51
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Milli Aviasiya Akademiyası” və “Turan”dan qələbə - YENİLƏNİB

Hər iki qarşılaşma saat 17:00-da start götürüb
“Azərbaycanlı mütəxəssislər üçün beynəlxalq təyinat almaq daha çətindir” - Yelena Parxomenkonun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
4 Dekabr 10:50
Voleybol

“Azərbaycanlı mütəxəssislər üçün beynəlxalq təyinat almaq daha çətindir” - Yelena Parxomenkonun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

Tanınmış sabiq voleybolçu və supervayzer Yelena Parxomenko ilə müsahibə
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında dörd oyun keçirlib - YENİLƏNİB
3 Dekabr 20:53
Voleybol

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında dörd oyun keçirlib - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tura start verilib
“Azərbaycanda oynadığım voleybol həyatımda nəzərəçarpan iz buraxıb” - Nikol Devisin İDMAN.Biz-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ
3 Dekabr 15:40
Voleybol

“Azərbaycanda oynadığım voleybol həyatımda nəzərəçarpan iz buraxıb” - Nikol Devisin İDMAN.Biz-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

“Lokomotiv”də çıxış edən libero Çelenc Kubokunun finalına qədər irəliləmişdi
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib
3 Dekabr 14:06
Voleybol

Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

Matçın baş hakimi funksiyasını portuqaliyalı Rikardo Ferreyra yerinə yetirəcək

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır