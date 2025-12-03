“Azərbaycanda oynadığım voleybol həyatımda nəzərəçarpan iz buraxıb” - Nikol Devisin İDMAN.Biz-ə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan voleybolunda böyük yüksəliş dövrü yaşanan illərdə, klubların dünya ulduzlarını heyətlərinə cəlb etdiyi vaxtlarda Nikol Devis ən parlaq adlardan biri idi. 2010/2011 mövsümündə ABŞ-dən olan libero “Lokomotiv”də çıxış edərək “Çelenc Cup”ın finalına qədər irəliləmişdi.
Olimpiya oyunlarının ikiqat gümüş mükafatçısı və dünya çempionu olan Nikol Devis İdman.Biz-ə müsahibəsində Azərbaycandakı karyerasını xatırlayıb, hazırda nə ilə məşğul olduğu barədə danışıb.
- Nikol, Azərbaycanda oynamağınızdan bu yana uzun illər keçib. “Lokomotiv”dəki mövsümü necə xatırlayırsınız?
- Bu, karyeramın çox isti və zəngin mərhələsi idi. Sizin ölkə o dövrdə əsl voleybol yüksəlişi yaşayırdı - güclü liqalar, azarkeşlər, enerji ilə dolu atmosfer. “Lokomotiv” əla komanda idi və mən özümü iddialı bir layihənin parçası kimi hiss edirdim. Biz böyük yol keçdik və “Çelenc Cup” finalına çıxmağı bacardıq – bu, xüsusi nailiyyət idi.
- Bakıda olduğunuz dövrdən ən çox nə yadda qalıb?
- İnsanlar. Azərbaycanlılar inanılmaz dərəcədə qonaqpərvər idilər. Mən dəstəyi təkcə klub daxilində deyil, ondan kənarda da hiss edirdim. Bakı gözəl və canlı şəhərdir, boş vaxtımda onu kəşf etməkdən həzz alırdım. Yalnız xoş xatirələrim qalıb.
- Həmin mövsüm karyeranıza nə dərəcədə təsir etdi?
- Mənə böyük inam qazandırdı. Bu, meydanda sabitlik və liderlik üzərində çox çalışdığım dövr idi. Azərbaycanda oynayarkən daha yetkin voleybolçuya çevrildim. Belə beynəlxalq mərhələlər idmançını daha çevik edir, fərqli oyun üslublarına və mədəniyyətlərə uyğunlaşmağı öyrədir.
- Bir çox ölkələrdə oynamısınız, müqayisə etmək imkanınız var. Həmin illərdə Superliqanı nə qədər güclü saymaq olardı?
- Səviyyə doğrudan da yüksək idi. Liqada çoxlu xarici ulduzlar çıxış edirdi ki, bu da hər oyunu çətin sınağa çevirirdi. Komandalar rəqabətədavamlı idi və matçlar çox vaxt gərgin mübarizə şəraitində keçirdi. Bəzən onların taleyi tay-breykdə həll olunurdu. Bu, Azərbaycan voleybolunun inkişafı üçün mükəmməl bir dövr idi.
- Hazırda nə ilə məşğulsunuz?
- Voleybolda işləməyə davam edirəm, amma artıq meydandan kənarda. Vaxtımı tədrisə, məsləhətçiliyə, gənc idmançılarla işləməyə və mental hazırlığın inkişafına həsr edirəm. Təcrübəmi bölüşmək, idmançıların təkcə fiziki deyil, həm də psixoloji cəhətdən böyümələrinə kömək etmək mənim üçün önəmlidir. Voleybol həyatımın çox vacib hissəsi olaraq qalır.
- Bu gün Azərbaycan klublarının çıxışını izləyirsinizmi?
- Vaxtaşırı - bəli. Azərbaycandakı voleybol həyatımda nəzərəçarpan iz qoyub, buna görə də liqanın necə inkişaf etdiyini, hansı oyunçuların gəldiyini, səviyyənin necə dəyişdiyini görmək mənim üçün həmişə maraqlıdır. Hər zaman klublarınıza uğur arzulayıram.
- Bakını yenidən ziyarət etmək istərdinizmi?
- Böyük məmnuniyyətlə! Bu, qayıtmağın xoş olduğu bir şəhərdir. Əgər imkan olsa - böyük voleybol tədbiri və ya sadəcə bir səyahət üçün – böyük sevinc və həvəslə Bakıya gələrəm.
Zəki Feyzullayev