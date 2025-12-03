Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında dörd oyun baş tutacaq - İdman və Biz
3 Dekabr 2025
AZ

Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında dörd oyun baş tutacaq

Voleybol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 09:58
45
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında dörd oyun baş tutacaq

Bu gün qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında V tur start götürəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma baş tutacaq.

Kişilərin yarışında əvvəlcə “Azərreyl” “Nefçi” ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 16:00-da başlayacaq.

Saat 17:00-da “Xilasedici” “Murov Az Terminal”la görüşəcək. Bu oyun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutacaq.

“Abşeron” Olimpiya İdman Kompleksində isə “Gənclər” “Ordu” ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu görüş də saat 17:00-da start götürəcək.

Qadınların mübarizəsində isə bir oyun keçiriləcək. “DH Volley” “Gənclər”lə üz-üzə gələcək. Oyun Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında, saat 18:00-da başlayacaq.

İdman.Biz

