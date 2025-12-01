Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi CEV tərəfindən təyinat alıb

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssisi Mixail Frişman Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.
İdman.Biz AVF-yə istinadən xəbər verir ki, Frişman qadın voleybolçular arasında Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin IV raundunun “Olimpiakos” (Yunanıstan) - “Eczacıbaşı” (Türkiyə) matçında supervayzer kimi hakimlərin işinə qiymət verəcək.
Dekabrın 2-də Yunanıstanın Piraeus şəhərində baş tutacaq oyunun hakimləri bolqarıstanlı Dobromir Dobrev və polşalı Matsey Tvardovski olacaq.