Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq

Voleybol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 10:09
49
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq

Bu gün kişi voleybolçulardan ibarət Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Murov Az Terminal” “Gənclər”lə qarşılaşacaq.

Görüş “Murov Az Terminal”ın idman zalında, saat 16:00-da start götürəcək.

İdman.Biz

