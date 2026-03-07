7 Mart 2026
Venus Uilyams ardıcıl səkkizinci dəfə WTA qarşılaşmasında məğlub olub

7 Mart 2026 00:26
Yeddiqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın keçmiş birinci raketkası, 45 yaşlı amerikalı tennisçi Venus Uilyams WTA-nın tək yarışlarında ardıcıl səkkizinci matçında məğlub olub.

İdman.Biz bildirir ki, Uilyams daha əvvəl ABŞ-ın İndian Uells şəhərində keçirilən “WTA 1000” turnirinin açılış raundunda fransız qadın Dayan Parriyə məğlub olmuşdu.

Venus Uilyams sonuncu dəfə 2025-ci ilin iyul ayında Vaşinqtonda keçirilən “WTA 500” turnirində qalib gəlib. İlk tur matçında o, amerikalı tennisçi Peyton Sternsi məğlub etmişdi.

İndian Uells turniri 4-15 mart tarixləri arasında keçirilir. Hazırkı çempion rusiyalı tennisçi Mirra Andreyevadır.

