Venus Uilyams ardıcıl səkkizinci dəfə WTA qarşılaşmasında məğlub olub

Yeddiqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın keçmiş birinci raketkası, 45 yaşlı amerikalı tennisçi Venus Uilyams WTA-nın tək yarışlarında ardıcıl səkkizinci matçında məğlub olub.
İdman.Biz bildirir ki, Uilyams daha əvvəl ABŞ-ın İndian Uells şəhərində keçirilən “WTA 1000” turnirinin açılış raundunda fransız qadın Dayan Parriyə məğlub olmuşdu.
Venus Uilyams sonuncu dəfə 2025-ci ilin iyul ayında Vaşinqtonda keçirilən “WTA 500” turnirində qalib gəlib. İlk tur matçında o, amerikalı tennisçi Peyton Sternsi məğlub etmişdi.
İndian Uells turniri 4-15 mart tarixləri arasında keçirilir. Hazırkı çempion rusiyalı tennisçi Mirra Andreyevadır.