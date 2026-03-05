İtaliyalı tennisçi İndian Uellsdə keçirilən qarşılaşmadan əvvəl təhdidlər aldığını bildirib

İtalyan tennisçi Lukretsia Stefanini, ABŞ-ın İndian Uells şəhərində keçirilən WTA-1000 turnirində seçmə mərhələ matçından əvvəl aldığı sosial media mesajı ilə bağlı təfərrüatları paylaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, naməlum şəxs idmançıya mesaj göndərərək Viktoriya Ximenes-Kasintsevaya ilə görüşdə qalib gələcəyi təqdirdə nəticələr barədə xəbərdarlıq edib.
Lukretsia Qadın Tennis Assosiasiyasına (WTA) məlumat verib və bundan sonra o, mühafizə ilə təmin edilib.
İtalyan idmançı matçda 6:4, 4:6, 4:6 hesabları ilə məğlub olub.