5 Mart 2026
AZ

İtaliyalı tennisçi İndian Uellsdə keçirilən qarşılaşmadan əvvəl təhdidlər aldığını bildirib

Tennis
Xəbərlər
5 Mart 2026 04:12
262
İtaliyalı tennisçi İndian Uellsdə keçirilən qarşılaşmadan əvvəl təhdidlər aldığını bildirib

İtalyan tennisçi Lukretsia Stefanini, ABŞ-ın İndian Uells şəhərində keçirilən WTA-1000 turnirində seçmə mərhələ matçından əvvəl aldığı sosial media mesajı ilə bağlı təfərrüatları paylaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, naməlum şəxs idmançıya mesaj göndərərək Viktoriya Ximenes-Kasintsevaya ilə görüşdə qalib gələcəyi təqdirdə nəticələr barədə xəbərdarlıq edib.

Lukretsia Qadın Tennis Assosiasiyasına (WTA) məlumat verib və bundan sonra o, mühafizə ilə təmin edilib.

İtalyan idmançı matçda 6:4, 4:6, 4:6 hesabları ilə məğlub olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Arina Sabalenka ona evlilik təklifi edildiyi anın FOTOLARINI paylaşıb
00:28
Tennis

Arina Sabalenka ona evlilik təklifi edildiyi anın FOTOLARINI paylaşıb

Arina Sabalenka və Georgios Franqulis 2024-cü ildən bəri görüşürlər
ATP iki turniri ləğv edib və tennisçilərə öz pullarına evə qayıtmağı təklif edib
3 Mart 23:57
Tennis

ATP iki turniri ləğv edib və tennisçilərə öz pullarına evə qayıtmağı təklif edib

Fujayradakı “Challenger” turnirindəki oyunlar şəhər ərazisində partlayışlar barədə məlumatlardan sonra dayandırılmışdı
ATP tennisçilərin Dubaydan çıxması ilə bağlı problemlər fonunda açıqlama yayıb
2 Mart 18:26
Tennis

ATP tennisçilərin Dubaydan çıxması ilə bağlı problemlər fonunda açıqlama yayıb

ATP-500 turnirinin keçirildiyi Dubayda oyunçular, nəzarətçilər, hakimlər, təhlükəsizlik işçiləri və jurnalistlər də daxil olmaqla ümumilikdə 41 nəfər qalıb
Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub
27 Fevral 23:58
Tennis

Argentinalı tennisçi danışılmış oyunlara görə 40 min dollar cərimə olunub

Leonardo Aboyan tennis antikorrupsiya proqramının təxminən 30 bəndini pozduğunu etiraf edib
“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
26 Fevral 15:13
Tennis

“Yeddi tennisçi Olimpiya lisenziyası uğrunda mübarizə aparacaq” - Mixail Timofeyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Yığmasının baş məşqçisi daxili çempionatın olmamasını çatışmazlıq kimi qiymətləndirib
Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar
17 Fevral 07:12
Tennis

Alkaras və Sinner Dohadakı turnirdə iştiraklarına görə əhəmiyyətli bonuslar alıblar

Hər iki tennisçi gəliş və yarışda iştirak üçün təxminən 1,2 milyon dollar qazanıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu
4 Mart 21:00
Futbol

Azərbaycan Kuboku: “Qarabağ” yarımfinala vəsiqə qazanan ikinci klub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Tərəflər arasındakı Şamaxıda baş tutan ilk matçda meydan sahibləri qələbə qazanmışdı
Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub
3 Mart 20:52
Futbol

Azərbaycan Kubokunda ilk yarımfinalçı məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

1/4 final mərhələsi martın 5-də başa çatacaq
“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib
4 Mart 07:05
Dünya futbolu

“Arsenalın baş məşqçisi komandasının oyun tərzi ilə bağlı tənqidlərə cavab verib

“Arsenal” 29 oyundan 64 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar
3 Mart 06:05
Dünya futbolu

“Yuventus” və Vlahoviç müqavilənin uzadılması barədə danışıqlar aparıblar

“Yuventus” oyunçuya müqaviləni öz şərtləri ilə uzatmağa hazır olduqlarını açıq şəkildə bildirib