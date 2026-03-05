5 Mart 2026
Arina Sabalenka ona evlilik təklifi edildiyi anın FOTOLARINI paylaşıb

5 Mart 2026 00:28
Dünyanın bir nömrəli tennisçisi, belaruslu Arina Sabalenka sosial mediada nişanlısı, yunan iş adamı Georgios Franqulisin idmançıya evlilik təklifi etdiyi anın fotolarını paylaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, Sabalenka daha əvvəl bu addıma hazır olmadığını vurğulamışdı.

“Nəhayət ki, onu başqa adla çağıra bilərəm... nişanlım”, - Sabalenka sosial mediada yazıb.

Arina Sabalenka və Georgios Franqulis 2024-cü ildən bəri görüşürlər.

Bu müddət ərzində tennisçi iki “Böyük Dəbilqə” turnirində - 2024 və 2025-ci illərdə ABŞ Açıq çempionatında - qalib gəlib, həmçinin 2025-ci ildə “Rolan Qarros” və 2026-cı ildə Avstraliya Açıq çempionatlarının finalına çıxıb.

