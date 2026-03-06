Arina Sabalenkanın nişan üzüyünün qiyməti 1 milyon dollara çatır

Dördqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya birincisi, belaruslu tennisçi Arina Sabalenkanın nişan üzüyünün qiyməti açıqlanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, yunan əsilli braziliyalı iş adamı Georgios Franqulisin idmançıya evlilik təklifi etdiyi və təklifin qəbul edildiyi bildirilib.
Daily Mail-in məlumatına görə, üzük “ISA Grutman Jewelry” tərəfindən xüsusi olaraq dizayn edilib. Franqulisin özü şirkətin təsisçisi İzabela Qrutmanla birlikdə bir neçə ay ərzində üzərində işləyib. Üzüyün mərkəzi hissəsi platin çərçivəyə yerləşdirilmiş 12 karatdan çox ağırlığında dəbli oval brilyantdır. Dizaynda həmçinin Sabalenkanın ən sevdiyi daş - nişanlısının şəxsi ideyası olan zümrüdlər də var. Belə bir üzüyün qiyməti 500.000 dollardan 1.000.000 dollara (78.737.890 rubl) qədər dəyişə bilər.
Arina Sabalenka və Georgios Franqulis 2024-cü ildən bəri görüşürlər. Bu müddət ərzində tennisçi iki “Böyük Dəbilqə” turnirində - 2024 və 2025-ci illərdə ABŞ Açıq çempionatında - qalib gəlib, həmçinin 2025-ci ildə “Rolan Qarros” və 2026-cı ildə Avstraliya Açıq çempionatlarının finalına çıxıb.