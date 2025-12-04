4 Dekabr 2025
AZ

2025-ci ilin ən çox qazanan qadın idmançılarının siyahısı açıqlandı

Tennis
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 09:08
10
2025-ci ilin ən çox qazanan qadın idmançılarının siyahısı açıqlandı

İkiqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın 3-cü raketkası, amerikalı tennisçi Kori Qauff 2025-ci ilin ən çox qazanan qadın idmançısı olub.

İdman.Biz Sportico-ya istinadla xəbər verir ki, o, il ərzində 31 milyon dollar qazanıb. Bunun 23 milyon dolları sponsorluq müqavilələrindən əldə edilib.

İkinci yeri dördqat “Böyük Dəbilqə” qalibi və dünyanın 1-ci raketkası, belaruslu Arina Sabalenka (31 milyon dollar) tutub.

İlk üçlüyü altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın 2-ci raketkası, polşalı İqa Şventek (23,1 milyon dollar) tamamlayıb.

Ən çox qazanan qadın idmançıların top 15-liyinə 10 tennisçi daxildir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Alkaras Miladda Sinner, Cokoviç və Nadala nə hədiyyə edə biləcəyini açıqlayıb
04:09
Tennis

Alkaras Miladda Sinner, Cokoviç və Nadala nə hədiyyə edə biləcəyini açıqlayıb

Nadala bir neçə şüşə əla keyfiyyətli şərab hədiyyə oluna bilər
“Bu rəqabətə görə minnətdaram” - Alkaras Sinnerdən aldığı motivasiya barədə
3 Dekabr 07:18
Tennis

“Bu rəqabətə görə minnətdaram” - Alkaras Sinnerdən aldığı motivasiya barədə

Dünyanın birinci raketkası deyib ki, Sinnerlə rəqabət onu hər gün 100% çalışmağa ruhlandırır
Nadal: “Cokoviç və Federerlə oynaya bilərəm, amma əvvəlki səviyyəni gözləməyin”
3 Dekabr 05:09
Tennis

Nadal: “Cokoviç və Federerlə oynaya bilərəm, amma əvvəlki səviyyəni gözləməyin”

İspaniyalı öz dövrünün əfsanələri ilə oynamağı da gözə alır
Venus Uilyams 37 yaşlı aktyorla nişanlandığını təsdiqləyib - FOTO
3 Dekabr 04:12
Tennis

Venus Uilyams 37 yaşlı aktyorla nişanlandığını təsdiqləyib - FOTO

Venus Uilyams şəkil paylaşaraq şayiələrə son qoyub

Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər
3 Dekabr 00:38
Tennis

Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

Karyerasını 2022-ci ildə başa vuran Serena antidopinq test siyahısına daxil edilib
Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”
2 Dekabr 06:10
Tennis

Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”

Uilyams “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin 23-qat qalibidir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz