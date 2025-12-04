2025-ci ilin ən çox qazanan qadın idmançılarının siyahısı açıqlandı

İkiqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın 3-cü raketkası, amerikalı tennisçi Kori Qauff 2025-ci ilin ən çox qazanan qadın idmançısı olub.
İdman.Biz Sportico-ya istinadla xəbər verir ki, o, il ərzində 31 milyon dollar qazanıb. Bunun 23 milyon dolları sponsorluq müqavilələrindən əldə edilib.
İkinci yeri dördqat “Böyük Dəbilqə” qalibi və dünyanın 1-ci raketkası, belaruslu Arina Sabalenka (31 milyon dollar) tutub.
İlk üçlüyü altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünyanın 2-ci raketkası, polşalı İqa Şventek (23,1 milyon dollar) tamamlayıb.
Ən çox qazanan qadın idmançıların top 15-liyinə 10 tennisçi daxildir.