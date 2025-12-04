4 Dekabr 2025
AZ

Alkaras Miladda Sinner, Cokoviç və Nadala nə hədiyyə edə biləcəyini açıqlayıb

Tennis
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 04:09
15
Alkaras Miladda Sinner, Cokoviç və Nadala nə hədiyyə edə biləcəyini açıqlayıb

Altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya birincisi, ispan tennisçi Karlos Alkaras, Milad bayramında italyan Yannik Sinnerə, serbiyalı Novak Cokoviçə və həmyerlisi Rafael Nadala nə hədiyyə edəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.

İdman.Biz bildirir ki, o, Sinnerə dağ xizəyi üçün çəkmələr və günəşdən qoruyucu krem hədiyyə edə biləcəyini deyib.

Alkaras Cokoviçə xüsusi İspan-İberiya xamonu (delikates) verə bilər.

Nadala isə bir neçə şüşə əla keyfiyyətli şərab hədiyyə oluna bilər.

2025-ci ildə Karlos Alkaras iki “Böyük Dəbilqə” turnirində - “Rolan Qarros” və US Open-də qalib gəlib - üç “Masters” və üç ATP 500 qazanıb. O, “Uimbldon” turnirinin və ATP Yekun çempionatının finalında məğlub olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bu rəqabətə görə minnətdaram” - Alkaras Sinnerdən aldığı motivasiya barədə
3 Dekabr 07:18
Tennis

“Bu rəqabətə görə minnətdaram” - Alkaras Sinnerdən aldığı motivasiya barədə

Dünyanın birinci raketkası deyib ki, Sinnerlə rəqabət onu hər gün 100% çalışmağa ruhlandırır
Nadal: “Cokoviç və Federerlə oynaya bilərəm, amma əvvəlki səviyyəni gözləməyin”
3 Dekabr 05:09
Tennis

Nadal: “Cokoviç və Federerlə oynaya bilərəm, amma əvvəlki səviyyəni gözləməyin”

İspaniyalı öz dövrünün əfsanələri ilə oynamağı da gözə alır
Venus Uilyams 37 yaşlı aktyorla nişanlandığını təsdiqləyib - FOTO
3 Dekabr 04:12
Tennis

Venus Uilyams 37 yaşlı aktyorla nişanlandığını təsdiqləyib - FOTO

Venus Uilyams şəkil paylaşaraq şayiələrə son qoyub

Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər
3 Dekabr 00:38
Tennis

Serena Uilyams 44 yaşında karyerasını bərpa edə bilər

Karyerasını 2022-ci ildə başa vuran Serena antidopinq test siyahısına daxil edilib
Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”
2 Dekabr 06:10
Tennis

Serena Uilyams: “Ətrafımdakı bütün qadın idmançılar çox arıq idilər”

Uilyams “Böyük Dəbilqə” turnirlərinin 23-qat qalibidir
Byorn Borq: “Cokoviç tennis tarixinin ən böyük oyunçusudur”
2 Dekabr 01:10
Tennis

Byorn Borq: “Cokoviç tennis tarixinin ən böyük oyunçusudur”

2025-ci ildə 38 yaşlı Novak Cokoviç iki ATP-250 titulunu qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz