Alkaras Miladda Sinner, Cokoviç və Nadala nə hədiyyə edə biləcəyini açıqlayıb

Altıqat “Böyük Dəbilqə” çempionu və dünya birincisi, ispan tennisçi Karlos Alkaras, Milad bayramında italyan Yannik Sinnerə, serbiyalı Novak Cokoviçə və həmyerlisi Rafael Nadala nə hədiyyə edəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, o, Sinnerə dağ xizəyi üçün çəkmələr və günəşdən qoruyucu krem hədiyyə edə biləcəyini deyib.
Alkaras Cokoviçə xüsusi İspan-İberiya xamonu (delikates) verə bilər.
Nadala isə bir neçə şüşə əla keyfiyyətli şərab hədiyyə oluna bilər.
2025-ci ildə Karlos Alkaras iki “Böyük Dəbilqə” turnirində - “Rolan Qarros” və US Open-də qalib gəlib - üç “Masters” və üç ATP 500 qazanıb. O, “Uimbldon” turnirinin və ATP Yekun çempionatının finalında məğlub olub.