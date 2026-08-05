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Azərbaycan taekvondoçuları Batumidə 22 medal qazanıblar

Taekvondo
Xəbərlər
5 Avqust 2026 14:44
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Azərbaycan taekvondoçuları Batumidə 22 medal qazanıblar

Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının klubları Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən “Batumi Open” beynəlxalq turnirində uğurla çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, 31 iyul - 2 avqust tarixlərində təşkil olunan yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ümumilikdə 22 medal qazanıblar.

Taekvondoçularımız turnirdə səkkiz qızıl, altı gümüş və səkkiz bürünc medala sahib olublar.

Qızıl medallar

Əliyeva Ayan (27 kq, kiçikyaşlı yeniyetmələr) – “Masallı” TK
Hüseyinova Dərya (30 kq, kiçikyaşlı yeniyetmələr) – “İrəvan” TK
Qəfərova Fidan (33 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Əsəd Rada (44 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Hümbətli Rüqəyya (51 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Bayramova Səbrin (52 kq, gənclər) – “Abşeron” TK
Salmanzadə Harun (58 kq, böyüklər) – “Mübariz” TK
Abdullazadə Gülnaz (59 kq, yeniyetmələr) – “Cəsur” TK

Gümüş medallar

Şahbazov Ümid (41 kq, yeniyetmələr) – “Neftçi” İK
Məmmədov Ülvi (45 kq, yeniyetmələr) – “Ağsu” TK
Sadıxov Zeyd (45 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Azayeva Esmanur (47 kq, yeniyetmələr) – “Neftçi” İK
Xəlimov Fərid (48 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Ramazanlı Fatimə (55 kq, yeniyetmələr) – “Abşeron” TK

Bürünc medallar

Aslanov Ümid (25 kq, kiçikyaşlı yeniyetmələr) – Göygöl İK
Abdullazadə Esma (29 kq, yeniyetmələr) – “Ümid” TK
Mürvətov Əhməd (33 kq, yeniyetmələr) – “Neftçi” İK
İsmayıllı Yaqut (33 kq, yeniyetmələr) – “Abşeron” TK
Hacıyeva Nazlı (37 kq, yeniyetmələr) – Göygöl
Qalabəyov Malikəjdər (41 kq, yeniyetmələr) – “Mübariz” TK
Məmmədli Elgün (49 kq, yeniyetmələr) – “Ümid” TK
Heydərli Cavad (53 kq, yeniyetmələr) – “Masallı” TK

İdman.Biz
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