18 Mart 2026
“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək

18 Mart 2026 16:57
Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının yaradılmasının 100 illiyinə və Bakının 2026-cı il “Dünya İdman Paytaxtı” seçilməsinə həsr olunan “Baku Open” turniri təşkil ediləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası tərəfindən Şüa İdman Kompleksində baş tutacaq.

Turnirdə həvəskar idmançılar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Milli komandanın üzvləri isə yalnız qoşa yarışlarda mübarizə aparacaqlar.

Qeyd edək ki, yarış 4-5 aprel və 11-12 aprel tarixlərində keçiriləcək. Turnirin mükafat fondu 3000 manat təşkil edir.

Turnirdə iştirak etmək istəyənlər federasiyaya müraciət edə bilərlər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start
15 Mart 13:47
Stolüstü tennis

Azərbaycan tennisçilərindən Almatıda uğurlu start

Qadınlardan ibarət millimiz Avrasiya Liqasında gümüş medal qazanıb
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb
14 Mart 21:17
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb

İdmançı daha öncə Almaniyadakı beynəlxalq turnidə üçüncü olmuşdu
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Berlin turnirində iki medal qazanıblar - FOTO
12 Mart 11:58
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Berlin turnirində iki medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan stolüstü tennisində gənclərin uğuru
Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər
10 Mart 21:55
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər

Ardınca komandamız Çin Xalq Respublikasına təlim-məşq toplanışına yollanacaq
Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO
6 Mart 16:41
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO

Qoşa və qarışıq qoşa yarışlarında qaliblər bəlli oldu
Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO
4 Mart 16:45
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan çempionatı martın 6-da başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq