12 Mart 2026
AZ

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Berlin turnirində iki medal qazanıblar - FOTO

Stolüstü tennis
Xəbərlər
12 Mart 2026 11:58
54
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Berlin turnirində iki medal qazanıblar - FOTO

Azərbaycan stolüstü tennisçiləri Onur Quluzadə və Ələkbər Mirzəliyev Almaniyanın paytaxtı Berlində təşkil olunan “WTT Youth Contender” turnirində uğurla çıxış ediblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, oğlanlardan ibarət millinin baş məşqçisi Ramin Cəfərovun rəhbərliyi ilə yarışa qatılan 3 idmançıdan ikisi mükafata sahib çıxıb.

O.Quluzadə U-15, Ə.Mirzəliyev isə U-11 yaş kateqoriyasında üçüncü yeri tutub.

Bu gün Çexiyaya yollanan Onur Quluzadə, Ələkbər Mirzəliyev və Cəfər Almədədlidən ibarət heyət Havirov şəhərində keçiriləcək analoji turnirdə də etimadı doğrultmağa çalışacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər
10 Mart 21:55
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər

Ardınca komandamız Çin Xalq Respublikasına təlim-məşq toplanışına yollanacaq
Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO
6 Mart 16:41
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO

Qoşa və qarışıq qoşa yarışlarında qaliblər bəlli oldu
Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO
4 Mart 16:45
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatında ilk mükafatçılar müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan çempionatı martın 6-da başa çatacaq
Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatı start götürüb - FOTO
3 Mart 17:33
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə ölkə çempionatı start götürüb - FOTO

Stolüstü tennisin ölkədə inkişafı üçün önəmli tədbir
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin dörd üzvü Türkiyə Superliqasında iştirak edəcək
27 Fevral 17:26
Stolüstü tennis

Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin dörd üzvü Türkiyə Superliqasında iştirak edəcək

Oyunlar Kayseridə keçiriləcək
“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək
24 Fevral 11:45
Stolüstü tennis

“Baku Open” stolüstü tennis turniri keçiriləcək

Yarışın mükafat fondu 3000 manat olacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib