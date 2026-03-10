10 Mart 2026
Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər

10 Mart 2026 21:55
Stolüstü tennisçilərimiz Avrasiya Liqasında iştirak edəcəklər

Azərbaycanın qadın stolüstü tennisçiləri bu gün Qazaxıstana yola düşüblər.

İdman.Biz bildirir ki, seçmə komanda Almatı şəhərində təşkil olunacaq Avrasiya Liqası yarışında iştirak edəcək.

Baş məşqçi Fərhad İsmayılovun rəhbərliyi ilə Aylin Əsgərova, Zemfira Mikayılova, Ləman Abdulhəmidova və Mərziyyə Nurmətova martın 12-də Almatı sınaqlarına qatılacaq.

Ardınca komandamız Çin Xalq Respublikasına təlim-məşq toplanışına yollanacaq. Martın 15-dən 28-dək Hebey əyalətinin Zenq Dinq şəhərində keçiriləcək toplanış qarşıdakı beynəlxalq yarışlara hazırlıq xarakteri daşıyacaq.

