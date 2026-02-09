9 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanlı stolüstü tennisçi beynəlxalq turnirdə iki medal qazanıb - FOTO

Stolüstü tennis
Xəbərlər
9 Fevral 2026 11:42
113
Azərbaycanlı stolüstü tennisçi beynəlxalq turnirdə iki medal qazanıb - FOTO

Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Onur Quluzadə Tunisin eyniadlı paytaxtında keçirilən “WTT Youth Star Contender Tunis 2026” beynəlxalq turnirini iki mükafatla başa vurub.

İdman.Biz Stolüstü Tennis Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, U-15 yaş qrupunda mübarizə aparan idmançı fərdi yarışda bütün rəqiblərini üstələyərək finala yüksəlib.

Milli üzvü həlledici qarşılaşmada ispaniyalı Ladimir Mayorova uduzaraq gümüş medala sahib çıxıb.

O.Quluzadə daha əvvəl eyni turnirin qoşa yarışlarında bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medal qazanmışdı. Bununla da o, ilin ilk sınağında hesabına bir qızıl və bir gümüş mükafat yazdırıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda Konfutsi İnstitutu Kuboku stolüstü tennis turniri keçirilib - FOTO
21 Yanvar 13:10
Stolüstü tennis

Bakıda Konfutsi İnstitutu Kuboku stolüstü tennis turniri keçirilib - FOTO

Qadınların tək yarışında Konfutsi İnstitutunun professorları Lu Li və Çenq Ciajia ikinci yeri tutublar
Stolüstü tennisçimiz Çində hazırlıq keçəcək
16 Yanvar 15:49
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçimiz Çində hazırlıq keçəcək

Onur Quluzadə Çində təlim-məşq toplanışında iştirak edəcək
Səkkinci Uşaq Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
20 Dekabr 2025 17:35
Paralimpizm

Səkkinci Uşaq Paralimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib

Rəsmi çıxışlardan sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib
Stolüstü tennisçimiz beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək
17 Dekabr 2025 12:56
Stolüstü tennis

Stolüstü tennisçimiz beynəlxalq toplanışda iştirak edəcək

Beynəlxalq təlim-məşq toplanışına dekabrın 23-də yekun vurulacaq
Sumqayıtda Uşaq Paralimpiya Oyunları təşkil olunacaq
15 Dekabr 2025 15:05
Paralimpizm

Sumqayıtda Uşaq Paralimpiya Oyunları təşkil olunacaq

130 uşaq 8 idman növündə gücünü sınayacaq
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanıblar
15 Dekabr 2025 12:55
Stolüstü tennis

Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə yollanıblar

İdmançılar yerli komanda ilə birgə təcrübə mübadiləsi aparacaqlar

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü