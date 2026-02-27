27 Fevral 2026
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin dörd üzvü Türkiyə Superliqasında iştirak edəcək

Stolüstü tennis
Xəbərlər
27 Fevral 2026 17:26
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan millisinin dörd üzvü Türkiyə Superliqasında iştirak edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Zemfira Mikayılova ilə Mərziyyə Nurmətova “Masader Spor Klubu”, Adil Əhmədzadə ilə Onur Quluzadə isə “Spin Point Spor Kulubu”ndan dəvət alıblar.

Sözügedən idmançılar yarışın üçüncü və dördüncü turunda çempionat oyunlarına çıxacaqlar.

Qarşılaşmalar fevralın 28-i və martın 1-də Kayseri şəhərinin idman kompleksində təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, seçmə komandanın üzvləri bu gün Türkiyəyə yollanıblar.

