Olimpiya çempionu yanğın nəticəsində evini itirib

Üzgüçülük üzrə olimpiya çempionu Çad Le Klo yanğında mənzilini itirdiyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, CAR-lı üzgüçü yanğın baş verən zaman Birlik Oyunlarında yarışırmış. Yanğın ərəfəsində o, yarış tarixində ən çox mükafat qazanan idmançı olub.
"Bu faciəni anlamaq üçün bir az vaxt lazım oldu. 30 iyul axşamı, Birlik Oyunlarının rekordunu qırarkən, mənzil binamda yanğın başladı və tez bir zamanda mənzilimə yayıldı. Təəssüf ki, on ildən çox yaşadığım bina tamamilə yandı və heç nə xilas edilə bilmədi.
Ağır bir ürəklə bu yanğında faciəvi şəkildə həyatını itirən qonşumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Bu qədər tez reaksiya verən və gecə boyu yorulmadan çalışan yanğınsöndürənlərə, Cənubi Afrika polisinə və təcili yardım xidmətlərinə təşəkkür edirəm", - Le Klo sosial media səhifəsində yazıb.