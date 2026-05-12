12 May 2026
AZ

Azərbaycanın güllə atıcısı: “Avropa çempionatında gümüş medal və yeni təcrübə qazandığıma görə sevinirəm”

Atıcılıq
Xəbərlər
12 May 2026 14:56
125
Azərbaycanın güllə atıcısı: “Avropa çempionatında gümüş medal və yeni təcrübə qazandığıma görə sevinirəm”

Azərbaycanın güllə atıcısı Ruslan Lunyov Xorvatiyanın Osiyek şəhərində keçirilən Avropa çempionatında qazandığı gümüş medalın sevincindən danışıb.

O, 25 metr məsafəyə atəş üzrə duet (qarışıq komanda) yarışında ilk dəfə medal qazandığını söyləyib.

“Gümüş medal qazandığımıza görə şadam. 25 metr məsafəyə atəş açmada ilk dəfə medal qazanırdım. Yeni təcrübəyə sahib oldum, bunun üçün sevinirəm. Final mübarizəmiz maraqlı alındı. Təəssüf ki, Çexiya təmsilçiləri atışlarda daha dəqiq oldular. Zeynəb Sultanova yaxşı formada idi. Artıq inanmağa başladım ki, medal qazanmaq üçün şanslarımız var. Sevindirici haldır ki, düşüncəmdə yanılmadım. Təbii ki, əvvəlcədən bunu dəqiq demək olmazdı”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

Qeyd edək ki, qitə birinciliyində həmçinin Azərbaycanın qadınlardan ibarət komandası 25 metr məsafəyə standart tapançadan atəş açmada bürünc medal qazanıb. Nigar Nəsirova, Zeynəb Sultanova və Xana Əliyeva yarış ərzində yüksək dəqiqlik, peşəkarlıq və əzmkarlıq nümayiş etdirərək fəxri kürsüyə yüksəliblər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan atıcıları Avropa Çempionatında yenə medal qazanıblar
11 May 21:10
Atıcılıq

Azərbaycan atıcıları Avropa Çempionatında yenə medal qazanıblar - FOTO

Nigar Nəsirova, Zeynəb Sultanova və Xana Əliyeva fəxri kürsüyə yüksəliblər
Güllə atıcılarımız Avropa çempionatını gümüş medalla başa vurublar - FOTO
11 May 16:21
Atıcılıq

Güllə atıcılarımız Avropa çempionatını gümüş medalla başa vurublar - FOTO

Milli üzvləri Osiyekdə yüksək nəticə göstəriblər
Azərbaycan atıcısı Nurlana Cəfərova Dünya Kubokunda finala yüksəlib
5 May 14:14
Atıcılıq

Azərbaycan atıcısı Nurlana Cəfərova Dünya Kubokunda finala yüksəlib

Final mərhələsi yaxın vaxtlarda baş tutacaq
Paragüllə üzrə dünya və Avropa çempionumuz Özbəkistanda tədbirdə iştirak edib - FOTO
27 Aprel 16:49
Atıcılıq

Paragüllə üzrə dünya və Avropa çempionumuz Özbəkistanda tədbirdə iştirak edib - FOTO

Kamran Zeynalov idman yolundan danışıb
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku başa çatıb
8 Aprel 23:23
Atıcılıq

Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku başa çatıb - FOTO

Yarışların nəticələri qüvvədə olan yeni ISSF qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilib
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku start götürür
1 Aprel 23:11
Atıcılıq

Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku start götürür

Nəticələr qüvvədə olan yeni ISSF qaydalarına əsasən müəyyən ediləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb