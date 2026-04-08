Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku başa çatıb - FOTO

9 Aprel 2026
8 Aprel 2026 23:23
Stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku başa çatıb

Bakı Atıcılıq Mərkəzində stend atıcılığı üzrə Federasiya Kuboku 2026 yarışları keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, turnir səngər stendi (Trap) və dairəvi stend (Skeet) növləri üzrə təşkil olunaraq idmançılara öz dəqiqlik və bacarıqlarını nümayiş etdirmək imkanı yaradıb.

Yarışların nəticələri belədir:

Dairəvi stend:

1. Qurbanov Fuad
2. Mustafayev Əli
3. Ağazadə Niyaz

Dairəvi stend (U21):

1. Teyubov Məhəmməd
2. Əjdərli İslam
3. Allahverdiyev Murad

Səngər stendi:

1. Ağazadə Mirmömin
2. Məmmədov Tamerlan
3. Novruzlu Mürtəza

Səngər stendi (U21):

1. Novruzlu Mürtəza
2. Cəfərova Nərmin
3. Əliyev Osman

Qeyd edək ki, yarışların nəticələri qüvvədə olan yeni ISSF qaydalarına uyğun olaraq müəyyənləşdirilib.

İdman.Biz
