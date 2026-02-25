“Atam həmişə mənim mənəvi bələdçim olaraq qalacaq” - Emin Cəfərovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Stend atıcılığı – hər şeyin hətta bir nəfəs ilə həll oluna biləcəyi idman növüdür. Emin Cəfərov isə bu idman növü üçün simvolik fiqurdur: ailədən gələn atıcı, hazırda həm federasiyanın baş katibi, həm də milli komandanın baş məşqçisi vəzifələrini birləşdirir.
İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının baş katibi Emin Cəfərov idman və həyatla bağlı suallara səmimi cavab verib.
-Niyə böyük idmandan bu qədər erkən getdiniz və inzibati karyeranı seçdiniz?
-Mən getdiyimi deməzdim. Daha doğrusu, iştirak formatını dəyişdim. Həmişə yalnız atış meydançasında deyil, sistemin ümumi inkişafında faydalı olmaq istəyirdim: hazırlıq şəraitinin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq əlaqələr, gənclər üçün imkanlar. İnzibati iş də vətən idmanına xidmət deməkdir, sadəcə məsuliyyət səviyyəsi fərqlidir.
-Baş məşqçi və baş katib – çətin qərarlar verməli olanda kim üstün gəlir?
-Mən bu məsələni belə qoymazdım və bu rolları ayırmıram. İşimdə əsasən komandanın mənafelərini rəhbər tuturam. Yalnız idman məsələlərində peşəkar məşqçi qiymətləndirməsi prioritetdir, təşkilati və strateji məsələlərdə isə idarəetmə yanaşması tələb olunur. Təcrübədə bu funksiyalar bir-birini tamamlayır və balanslı qərarlar qəbul etməyə imkan verir.
-Atanız, Hafiz Cəfərov, uzun illər milli komandaya rəhbərlik edib. Onun məsləhətlərini tez-tez xatırlayırsınız? Hazırda onun yerini tuta biləcək birisi varmı?
Atam həmişə çətin vəziyyətlərdə daxili göstəricim olaraq qalacaq. Onun təcrübəsi, prinsipləri və işə yanaşması mənə güclü təsir edib. Onu əvəz etmək mümkün deyil. Əlbəttə, hazırda fikirini dəyərləndirdiyim və məsləhət ala bildiyim insanlar var, amma daimi məsləhətçi kimi konkret birini seçə bilmirəm.
Siz risksevərisiniz? Heç kimləsə “marağa görə” yarışmısınız?
İdmanda risk lazım olsa da, idarəolunan olmalıdır. Stend atıcılığında soyuqqanlılıq və özünə nəzarət xüsusilə önəmlidir. Gənclikdə bəli, bəzən “marağa görə” atışlar olmuşdu, amma zamanla başa düşürsən: əsas rəqibin özünsən və əvvəlki nəticəndir.
Tez-tez tək qalmaq istəyirsiniz? Belə hallarda haraya gedirsiniz? Şəhərdə fikirləşmək və rahatlanmaq üçün sevdiyiniz yerlər varmı?
Sıx iş rejimində tək qalma anları həqiqətən lazımdır, amma buna vaxt tapmaq çətindir. Bəzən sadəcə sakitlik, gəzinti və ya bir saat telefonsuz kifayətdir. Sevdiyim yerlər var, amma bu daha çox konkret məkan deyil, rahat düşünmək və bərpa olmaq vəziyyətidir.
Yaxşı atıcının üç əsas keyfiyyətini qeyd edin.
Konsentrasiya, psixoloji dayanıqlıq və intizam. Bizim idmanda nəticə fiziki gücdən yox, özünü idarəetmə bacarığından asılıdır.
Stend atıcılığında kişilər və qadınlar arasında əsas fərq nədir?
Texnika və qaydalarda fərq demək olar ki, yoxdur. Fərq daha çox psixologiyadadır: bəziləri daha diqqətli və sabitdir, bəziləri isə daha aqressiv hərəkət edir. Amma nəticədə hər şeyi idmançının fərdiliyi həll edir, cinsi yox.
Bəs nə vaxt ikinci Zemfira Meftahətdinova ortaya çıxacaq?
Bu səviyyədə idmançılar uzunmüddətli və sistemli iş nəticəsində meydana çıxır; bu işdə istedad, peşəkar hazırlıq və inkişaf üçün əlverişli şərait birləşir. Azərbaycanda idmana dövlət səviyyəsində ənənəvi olaraq böyük diqqət yetirilir, bu da federasiyanın məşqçilərlə birlikdə ehtiyat komandanın hazırlanması və mövcud idmançıların dəstəklənməsi üçün səmərəli sistem qurmasına imkan verir. Biz məqsədyönlü şəkildə yeni çempionların meydana çıxması üçün şərait yaradırıq və əminik ki, Azərbaycan atıcılığı mütləq yeni, beynəlxalq səviyyəli istedadlı idmançılarla təmsil olunacaq və şanlı ənənələrimizi davam etdirəcək.