25 Fevral 2026
AZ

“Atam həmişə mənim mənəvi bələdçim olaraq qalacaq” - Emin Cəfərovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Atıcılıq
Müsahibə
25 Fevral 2026 12:12
98
“Atam həmişə mənim mənəvi bələdçim olaraq qalacaq” - Emin Cəfərovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Stend atıcılığı – hər şeyin hətta bir nəfəs ilə həll oluna biləcəyi idman növüdür. Emin Cəfərov isə bu idman növü üçün simvolik fiqurdur: ailədən gələn atıcı, hazırda həm federasiyanın baş katibi, həm də milli komandanın baş məşqçisi vəzifələrini birləşdirir.

İdman.Biz-ə verdiyi müsahibədə Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının baş katibi Emin Cəfərov idman və həyatla bağlı suallara səmimi cavab verib.

-Niyə böyük idmandan bu qədər erkən getdiniz və inzibati karyeranı seçdiniz?

-Mən getdiyimi deməzdim. Daha doğrusu, iştirak formatını dəyişdim. Həmişə yalnız atış meydançasında deyil, sistemin ümumi inkişafında faydalı olmaq istəyirdim: hazırlıq şəraitinin yaxşılaşdırılması, beynəlxalq əlaqələr, gənclər üçün imkanlar. İnzibati iş də vətən idmanına xidmət deməkdir, sadəcə məsuliyyət səviyyəsi fərqlidir.

-Baş məşqçi və baş katib – çətin qərarlar verməli olanda kim üstün gəlir?

-Mən bu məsələni belə qoymazdım və bu rolları ayırmıram. İşimdə əsasən komandanın mənafelərini rəhbər tuturam. Yalnız idman məsələlərində peşəkar məşqçi qiymətləndirməsi prioritetdir, təşkilati və strateji məsələlərdə isə idarəetmə yanaşması tələb olunur. Təcrübədə bu funksiyalar bir-birini tamamlayır və balanslı qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

-Atanız, Hafiz Cəfərov, uzun illər milli komandaya rəhbərlik edib. Onun məsləhətlərini tez-tez xatırlayırsınız? Hazırda onun yerini tuta biləcək birisi varmı?

Atam həmişə çətin vəziyyətlərdə daxili göstəricim olaraq qalacaq. Onun təcrübəsi, prinsipləri və işə yanaşması mənə güclü təsir edib. Onu əvəz etmək mümkün deyil. Əlbəttə, hazırda fikirini dəyərləndirdiyim və məsləhət ala bildiyim insanlar var, amma daimi məsləhətçi kimi konkret birini seçə bilmirəm.

Siz risksevərisiniz? Heç kimləsə “marağa görə” yarışmısınız?

İdmanda risk lazım olsa da, idarəolunan olmalıdır. Stend atıcılığında soyuqqanlılıq və özünə nəzarət xüsusilə önəmlidir. Gənclikdə bəli, bəzən “marağa görə” atışlar olmuşdu, amma zamanla başa düşürsən: əsas rəqibin özünsən və əvvəlki nəticəndir.

Tez-tez tək qalmaq istəyirsiniz? Belə hallarda haraya gedirsiniz? Şəhərdə fikirləşmək və rahatlanmaq üçün sevdiyiniz yerlər varmı?

Sıx iş rejimində tək qalma anları həqiqətən lazımdır, amma buna vaxt tapmaq çətindir. Bəzən sadəcə sakitlik, gəzinti və ya bir saat telefonsuz kifayətdir. Sevdiyim yerlər var, amma bu daha çox konkret məkan deyil, rahat düşünmək və bərpa olmaq vəziyyətidir.

Yaxşı atıcının üç əsas keyfiyyətini qeyd edin.

Konsentrasiya, psixoloji dayanıqlıq və intizam. Bizim idmanda nəticə fiziki gücdən yox, özünü idarəetmə bacarığından asılıdır.

Stend atıcılığında kişilər və qadınlar arasında əsas fərq nədir?

Texnika və qaydalarda fərq demək olar ki, yoxdur. Fərq daha çox psixologiyadadır: bəziləri daha diqqətli və sabitdir, bəziləri isə daha aqressiv hərəkət edir. Amma nəticədə hər şeyi idmançının fərdiliyi həll edir, cinsi yox.

Bəs nə vaxt ikinci Zemfira Meftahətdinova ortaya çıxacaq?

Bu səviyyədə idmançılar uzunmüddətli və sistemli iş nəticəsində meydana çıxır; bu işdə istedad, peşəkar hazırlıq və inkişaf üçün əlverişli şərait birləşir. Azərbaycanda idmana dövlət səviyyəsində ənənəvi olaraq böyük diqqət yetirilir, bu da federasiyanın məşqçilərlə birlikdə ehtiyat komandanın hazırlanması və mövcud idmançıların dəstəklənməsi üçün səmərəli sistem qurmasına imkan verir. Biz məqsədyönlü şəkildə yeni çempionların meydana çıxması üçün şərait yaradırıq və əminik ki, Azərbaycan atıcılığı mütləq yeni, beynəlxalq səviyyəli istedadlı idmançılarla təmsil olunacaq və şanlı ənənələrimizi davam etdirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakı Atıcılıq Mərkəzində son sınaqlar: Hədəf maksimum dəqiqlikdir - FOTO
24 Fevral 14:02
Atıcılıq

Bakı Atıcılıq Mərkəzində son sınaqlar: Hədəf maksimum dəqiqlikdir - FOTO

Güllə atıcıları əsas startlar öncəsində silahlarını və konsentrasiyalarını yoxlayırlar
Azərbaycan paralimpiya tarixində ən çox iştirak edən idmançılar açıqlanıb
15 Yanvar 13:31
Paralimpizm

Azərbaycan paralimpiya tarixində ən çox iştirak edən idmançılar açıqlanıb

Azərbaycan paralimpiya tarixində liderlər sıralaması
Ana olan idmançı dərman içdi, diskvalifikasiya oldu - ÖZƏL
7 Yanvar 17:46
Atıcılıq

Ana olan idmançı dərman içdi, diskvalifikasiya oldu - ÖZƏL

AMADA dopinqi əsas gətirərək Rəna Ələsgərovanı diskvalifikasiya edib
İradə Aşumova: “İrəvandakı Avropa çempionatına qatılmayacağıq”
6 Yanvar 11:12
Atıcılıq

İradə Aşumova: “İrəvandakı Avropa çempionatına qatılmayacağıq”

O bildirib ki, onlar gəlib burada yarışmadı
Vilayət Eyvazov növbəti müddətə Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilib
18 Dekabr 2025 20:24
Atıcılıq

Vilayət Eyvazov növbəti müddətə Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının prezidenti seçilib - FOTO

Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının hesabat-seçki konfransı keçirilib
Federasiya Kuboku 2025-in qalibləri məlum olub - FOTO
14 Dekabr 2025 10:00
Atıcılıq

Federasiya Kuboku 2025-in qalibləri məlum olub - FOTO

Qadınlar arasında pnevmatik tüfəngdən atəş üzrə yarış başa çatıb

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı