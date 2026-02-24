24 Fevral 2026
Bakı Atıcılıq Mərkəzində son sınaqlar: Hədəf maksimum dəqiqlikdir - FOTO

Atıcılıq
Xəbərlər
24 Fevral 2026 14:02
67
Bakı Atıcılıq Mərkəzində güllə atıcılığı üzrə idmançıların hazırlıq prosesinin həlledici mərhələsi - sınaq atışları keçirilir. Bu mərhələ qarşıdakı mötəbər yarışlarda yüksək nəticə göstərmək üçün texniki və psixoloji hazırlığın son nöqtəsidir.

İdman.Biz xəbər verir ki, sınaqlar zamanı atıcılar silah və nişangahların tənzimlənməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. İdmançılar hədəf məsafəsinə uyğunlaşaraq, atəş zamanı yarana biləcək hər hansı texniki xətanı minimuma endirməyə çalışırlar.

Mütəxəssislərin fikrincə, güllə atıcılığında sınaq mərhələsi sadəcə texniki hazırlıq deyil, həm də yüksək konsentrasiya və hədəfə fokuslanma tələb edən vacib bir prosesdir. Atıcının hər bir hərəkəti, nəfəs nəzarəti və tətiyi çəkmə anı bu hazırlıqlar zamanı bir daha cilalanır.

İdman.Biz
Məqalədə:

