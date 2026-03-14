14 Mart 2026
AZ

Azərbaycan Yelkən Federasiyası Su İdmanı Növləri Federasiyasına qoşulur - FOTO

Yelkən idmanı
Xəbərlər
14 Mart 2026 13:21
110
“Azərbaycan Yelkən Federasiyası” İctimai Birliyi “Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası” İctimai Birliyinə qoşulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, qərar Azərbaycan Yelkən Federasiyasının ümumi yığıncağında qəbul edilib.

Nazirliyin inzibati binasında təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Yığıncaqda çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayıb, son illər federasiyanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Nazir həmçinin Azərbaycan Yelkən Federasiyasının prezidenti Qüdrət Qurbanovun federasiyanın inkişafına verdiyi töhfələri və səmərəli fəaliyyətini yüksək dəyərləndirərək ona təşəkkürünü bildirib.

Daha sonra Azərbaycan Yelkən Federasiyasının prezidenti Qüdrət Qurbanov çıxış edib, ardınca federasiyanın fəaliyyəti ilə bağlı hesabat dinlənilib.

İclasda “Azərbaycan Yelkən Federasiyası” İctimai Birliyinin “Azərbaycan Su İdmanı Növləri Federasiyası” İctimai Birliyinə qoşulması məsələsi irəli sürülüb və səsvermə ilə qəbul olunub.

İdman.Biz
Məqalədə:

