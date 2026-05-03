3 May 2026
AZ

Bakı buxtasında yelkən idmanı üzrə “Prezident Kuboku"na yekun vurulub - FOTO

Yelkən idmanı
Xəbərlər
3 May 2026 21:07
131
Bakı buxtasında yelkən idmanı üzrə “Prezident Kuboku"na yekun vurulub - FOTO

Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı əsasında Bakı buxtasında yelkən idmanı üzrə “Prezident Kuboku" turnirinə yekun vurulub. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr olunan reqatada qaliblər iki günün nəticəsinə əsasən idmançıların xal hesabına görə müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 12 yaşadək idmançıların yarışdığı “Optimist” sinfində Kamilla Həsənova birinci yeri tutub. Eyni sinifdə qızların mübarizəsində Səma Mansurzadə, ümumi kateqoriyada isə Kamal Bəşirli bütün rəqiblərini qabaqlayaraq qalib adını qazanıblar. “İLCA 4” sinfi üzrə ümumi kateqoriyada isə Nəzrin Məmmədova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.

Sonda fərqlənən idmançılar diplom və medallarla mükafatlandırılıblar.

Nəticələr aşağıdakı kimi olub:

Optimist sinfi (12 yaşadək)

1. Kamilla Həsənova (ASİNF)
2. Gülistan Elif Güzel (“Xəzər” Yelkənli Qayıqlar İdman Klubu)
3. Dimitri Petrenko (“Xəzər” Yelkənli Qayıqlar İdman Klubu)

Optimist sinfi (qızlar)

1. Səma Mansurzadə (ASİNF)
2. Yağmur Həsənli (ASİNF)
3. Amira Bayramova (ASİNF)

Optimist sinfi (ümumi kateqoriya)

1. Kamal Bəşirli (ASİNF)
2. Səma Mansurzadə (ASİNF)
3. Furkan Mustafayev (ASİNF)

İLCA 4 sinfi (ümumi kateqoriya)

1. Nəzrin Məmmədova (ASİNF)
2. Nərgiz Məmmədova (ASİNF)
3. Emir Ələkbərov (“Xəzər” Yelkənli Qayıqlar İdman Klubu).

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bakıda yelkən həyəcanı: Dənizkənarı Bulvarda keçirilən reqatadan İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI + VİDEO
2 May 14:39
Yelkən idmanı

Bakıda yelkən həyəcanı: Dənizkənarı Bulvarda keçirilən reqatadan İDMAN.BİZ-in FOTOREPORTAJI + VİDEO

Yarışlar iki gün davam edəcək
Bakıda yelkən həyəcanı: Dənizkənarı Bulvarda keçirilən yarışla bağlı DETALLAR
1 May 13:11
Yelkən idmanı

Bakıda yelkən həyəcanı: Dənizkənarı Bulvarda keçirilən yarışla bağlı DETALLAR

Yarışlar "Yaxt Klub"un yaxınlığında keçiriləcək
Azərbaycan yelkənçiləri İspaniyada keçirilən Avropa çempionatında
15 Aprel 12:02
Yelkən idmanı

Azərbaycan yelkənçiləri İspaniyada keçirilən Avropa çempionatında - FOTO

Avropa çempionatı aprel 18-də yekunlaşacaq
İspaniyada yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatı başlayıb - FOTO/VİDEO
13 Aprel 14:26
Yelkən idmanı

İspaniyada yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatı başlayıb - FOTO/VİDEO

Nərgiz və Nəzrin Məmmədova Azərbaycanı təmsil edir
Yelkənçilərimiz Avropa çempionatına hazırlığı başa vurub - FOTO
12 Aprel 15:17
Yelkən idmanı

Yelkənçilərimiz Avropa çempionatına hazırlığı başa vurub - FOTO

Azərbaycan təmsilçiləri İspaniyada son məşqlərini keçiblər
Azərbaycan yelkənçiləri Avropa çempionatına yola düşüb
8 Aprel 14:45
Yelkən idmanı

Azərbaycan yelkənçiləri Avropa çempionatına yola düşüb

İspaniyada keçiriləcək ILCA 4 qitə birinciliyində ölkəmizi iki idmançı təmsil edəcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu
30 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Qarabağ”a qalib gəldi, “Sabah” çempion oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Xallarının sayını 47-yə çatdıran “Neftçi” dördüncü pilləyə yüksəlib
Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb
30 Aprel 23:52
Gimnastika

Bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunda ilk yarış günü başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Avropa Kubokuna mayın 3-də yekun vurulacaq
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq