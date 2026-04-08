8 Aprel 2026
AZ

Azərbaycan yelkənçiləri Avropa çempionatına yola düşüb

Yelkən idmanı
Xəbərlər
111
Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının (AWSF) idmançıları yelkənli qayıq üzrə Avropa çempionatında iştirak etmək üçün İspaniyaya yola düşüblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, aprelin 11-dən 18-dək Mursiya şəhərində keçiriləcək ILCA 4 (Beynəlxalq Laser Sinfi Assosiasiyası) Avropa çempionatında Azərbaycanı iki idmançı təmsil edəcək.

Komandanın heyətində Nərgiz Məmmədova və Nəzrin Məmmədova yer alıb. Onlar yarışda yüksək nəticələr uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Yığmanın məşqçisi Mithat Can Yıldırım, komanda rəhbəri isə Burcu Algon Giorgiannidir.

İdman.Biz
Məqalədə:

