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Avarçəkənimiz Azər İlyasov Litvada gümüş medal qazanıb - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
13 İyul 2026 15:42
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Avarçəkənimiz Azər İlyasov Litvada gümüş medal qazanıb - FOTO

Akademik avarçəkmə üzrə gənclərdən ibarət Azərbaycan yığmasının üzvü, hazırda Litvada təlim-məşq toplanışında olan Azər İlyasov bu ölkənin Şaulyay şəhərində təşkil olunan Açıq Litva çempionatında gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yerli idmançılarla yanaşı, ABŞ, İsveçrə və İsrail avarçəkənlərinin də mübarizə apardığı yarışda Azər İlyasov 15 idmançının olduğu yarımfinal mərhələsini uğurla dəf edərək həlledici yürüşə vəsiqə qazanıb.

Yağışlı və küləkli hava şəraitində baş tutan A finalında isə 2000 metr məsafəni 7 dəqiqə, 52 saniyəyə qət edən təmsilçimiz yalnız yerli idmançıdan geri qalmaqla gümüş medala layiq görülüb.

İdman.Biz
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