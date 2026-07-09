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Azərbaycanı Gürcüstandakı beynəlxalq reqatada 12 idmançı təmsil edəcək - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
9 İyul 2026 13:30
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Azərbaycanı Gürcüstandakı beynəlxalq reqatada 12 idmançı təmsil edəcək - FOTO

Azərbaycanı Gürcüstanın Poti şəhərində akademik avarçəkmə və kanoe üzrə beynəlxalq reqatada 12 idmançı təmsil edəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, akademik avarçəkmədə İsmayıl Şirinov, Sabit Abdullayev, Məhəmməd Həsənov, İsabala Dadaşzadə çıxış edəcək.

Fəxri Sadıqlı, Vaqif Mustafazadə və Rüstəm Əsgərov kanoe qayığında mükafatçılar sırasına düşməyə çalışacaq.

Kayak növündə isə İvan Vorobyanski, Qiyas Əhmədov, Tengiz Qaqnidze, Elmir Tərverdiyev və Mustafa Vəlizadə mübarizə aparacaq.

Komandaya məşqçilər Tofiq Bayramov və Fərid Saadov rəhbərlik edəcək.

İdman.Biz
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