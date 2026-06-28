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Avarçəkənimiz Nurlan Paşayev Litvada qızıl medal qazandı - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
28 İyun 2026 22:46
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Avarçəkənimiz Nurlan Paşayev Litvada qızıl medal qazandı - FOTO

Akademik avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Nurlan Paşayev Litvada keçirilən Amber Oars beynəlxalq reqatasında qızıl medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 64-cü dəfə təşkil olunan ənənəvi yarışda idmançımız birnəfərlik qayıqda yüngül çəkili avarçəkənlərin mübarizəsində çıxış edib.

Paşayev bütün rəqiblərini qabaqlayaraq çempion adını qazanıb. Bu, Azərbaycan yığmasının turnirdə ilk medalı olub.

Qeyd edək ki, Amber Oars akademik avarçəkmə üzrə ənənəvi və nüfuzlu beynəlxalq turnirlərdən sayılır.

İdman.Biz
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