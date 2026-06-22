Avarçəkənlərimiz Litvada keçiriləcək beynəlxalq reqatada iştirak edəcəklər - FOTO

Azərbaycan avarçəkənləri Litvada keçiriləcək akademik avarçəkmə üzrə 64-cü “Amber Oars” beynəlxalq reqatasında iştirak edəcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycanı turnirdə beş idmançı - Ziya Məmmədzadə, Nurlan Paşayev, Azər İlyasov, İsabala Dadaşzadə və Murad Abbaslı təmsil edəcəklər.
Komanda yarışa baş məşqçi Volodimir Morozovun rəhbərliyi ilə yollanacaq.
Qeyd edək ki, iyunun 26-28-də Litvanın Trakay şəhərində təşkil olunacaq “Amber Oars” beynəlxalq reqatası avarçəkmə üzrə ənənəvi beynəlxalq yarışlardan biri hesab olunur.