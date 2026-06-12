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Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Avropa çempionu olub - FOTO

Avarçəkmə
Xəbərlər
12 İyun 2026 15:19
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Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Avropa çempionu olub - FOTO

Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Portuqaliyanın Montemor-u-Velyu şəhərində keçirilən reqatada qızıl medal qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası məlumat yayıb.

O, Avropa çempionatının masters kateqoriyasında (35-39 yaş) birinci yeri tutub.

500 metr məsafəyə birnəfərlik kanoe qayığında mübarizə aparan Kurudz bütün rəqiblərini geridə qoyaraq Avropa çempionu olub.

Qeyd edək ki, Boqdan Kurudz iyunun 13-də birnəfərlik kanoe qayığında 200 metr məsafəyə yarışacaq.

İdman.Biz
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