27 İyun 2026
AZ

“Nümunəmlə göstərirəm ki, hər yaşda qalib gəlmək olar” - Boqdan Kurudzun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Avarçəkmə
Xəbərlər
27 İyun 2026 14:12
104
“Nümunəmlə göstərirəm ki, hər yaşda qalib gəlmək olar” - Boqdan Kurudzun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

“Karyeramı başa vursam da, məşqləri davam etdirirəm ki, idmançılara öz nümunəmlə göstərim: başlamaq üçün heç vaxt gec deyil. İstənilən yaşda yüksək nəticələr əldə etmək, yaxşı vaxt göstərmək və qalib gəlmək mümkündür”.

Bu sözləri İdman.Biz-ə açıqlamasında avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin məşqçisi Boqdan Kurudz deyib.

Mütəxəssis peşəkar idmançı karyerasını başa vursa da, vaxtaşırı Masters (36-39 yaş) kateqoriyasında yarışlara qatılır. O, bu yaxınlarda Portuqaliyada keçirilən Avropa çempionatında tək kanoe ilə 200 və 500 metr məsafələrdə qalib gələrək iki qızıl medal qazanıb.

“Avropa çempionatına iki qızıl medal qazanmaq məqsədilə yollanmışdım və planım tam reallaşdı. Azərbaycan idmançısının qalib elan olunmasını eşitmək çox qürurverici idi. Gələn il də Masters kateqoriyasında bir neçə turnirdə iştirak etməyi planlaşdırıram”, - deyə Kurudz bildirib.

Boqdan Kurudzun sözlərinə görə, Azərbaycanda kanoe üzrə avarçəkmənin səviyyəsi ildən-ilə yüksəlir.

“Bu idman növünü seçən gənclərin sayı artır. Gələcəkdə beynəlxalq reqatalarda uğur qazana, finallara yüksələ və daim inkişaf edə biləcək perspektivli idmançılarımız var. Hazırda millidə çoxlu yeni simalar var və onların gözlərində böyük həvəs görünür. Onlara arzum budur ki, hər gün dünəndən daha yaxşı olsunlar. O zaman medallar da mütləq gələcək”, - deyə məşqçi fikrini yekunlaşdırıb.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avarçəkənlərimiz Litvada keçiriləcək beynəlxalq reqatada iştirak edəcəklər - FOTO
22 İyun 13:08
Avarçəkmə

Avarçəkənlərimiz Litvada keçiriləcək beynəlxalq reqatada iştirak edəcəklər - FOTO

Komanda yarışa baş məşqçi Volodimir Morozovun rəhbərliyi ilə yollanacaq
Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib
19 İyun 00:06
Avarçəkmə

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib - FOTO

Birincilikdə Bakı və Mingəçevirdən ümumilikdə 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb
Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi keçiriləcək
16 İyun 13:12
Avarçəkmə

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi keçiriləcək

Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar
Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Portuqaliyada ikinci qızıl medalını qazanıb - FOTO
15 İyun 13:06
Avarçəkmə

Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Portuqaliyada ikinci qızıl medalını qazanıb - FOTO

Təmsilçimiz 200 metr məsafəyə yarışda bütün rəqiblərini qabaqlayıb
Avarçəkənlərimiz Dünya Kubokunda medal qazanıblar
13 İyun 20:40
Avarçəkmə

Avarçəkənlərimiz Dünya Kubokunda medal qazanıblar - FOTO

Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev bürünc medala sahib olublar
Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Avropa çempionu olub - FOTO
12 İyun 15:19
Avarçəkmə

Azərbaycan kanoeçisi Boqdan Kurudz Avropa çempionu olub - FOTO

O, Avropa çempionatının masters kateqoriyasında (35-39 yaş) birinci yeri tutub.

Ən çox oxunanlar

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
Seneqal böyükhesablı qələbə sayəsində pley-off şanslarını yüksəldib
01:07
DÇ-2026

Seneqal böyükhesablı qələbə sayəsində pley-off şanslarını yüksəldib - YENİLƏNİB + VİDEO

İndi onların 1/16 finala yüksəlmək üçün real şansları var
Fransaya uduzan Norveç pley-offda Kot-d'İvuarla oynayacaq
01:00
DÇ-2026

Fransaya uduzan Norveç pley-offda Kot-d'İvuarla oynayacaq - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilib