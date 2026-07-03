3 İyul 2026
AZ

Bloqerlər arasında üçüncü avarçəkmə yarışı keçirilib

Avarçəkmə
Xəbərlər
3 İyul 2026 23:28
24
Bloqerlər arasında üçüncü avarçəkmə yarışı keçirilib

Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının təşkilatçılığı ilə iyulun 3-də bloqerlər arasında növbəti avarçəkmə yarışı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, yarışın əsas məqsədi sağlam həyat tərzinin təşviqi, yeniyetmə və gənclərin idmana cəlb olunması, eləcə də su idman növlərinin təbliği və geniş ictimaiyyətə tanıdılması olub.

Yarışdan əvvəl iştirakçılar federasiyanın peşəkar məşqçiləri tərəfindən avarçəkmə qaydaları və təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı qısa təlimatlandırılıblar. Daha sonra onlar müəyyən edilmiş məsafədə qalibiyyət uğrunda mübarizə aparıblar. Gərgin, həmdə əyləncəli və maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən yarışın sonunda qaliblər Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası tərəfindən diplom və xatirə hədiyyələri ilə təltif ediliblər.

Kişilər arasında Ayaz Kara 1-ci, Rəsul Həsənli 2-ci, Rüstəm Buqautinov 3-cü yer tutub. Qadınların yarışında Paniz Esmaelpur çempion olub. Asiman İsmayılova 2-ci, Rufina Əliyeva 3-cu yerə layiq görülüb.

Qeyd edək ki, bu, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının sosial şəbəkə fenomenləri (bloqerlər) arasında təşkil etdiyi sayca üçüncü avarçəkmə yarışı olub. Federasiya bundan sonra da su idman növlərinin kütləviləşdirilməsi və sağlam həyat tərzinin təşviqi istiqamətində silsilə layihələrin həyata keçirilməsini davam etdirəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mən Kürün kənarında böyümüşəm, avarçəkməni uşaqlıqdan görüb sevmişəm” - Nurlan Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
29 İyun 12:28
Avarçəkmə

“Mən Kürün kənarında böyümüşəm, avarçəkməni uşaqlıqdan görüb sevmişəm” - Nurlan Paşayevin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Nurlan Paşayev Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda uğurla təmsil edir
Avarçəkənimiz Nurlan Paşayev Litvada qızıl medal qazandı - FOTO
28 İyun 22:46
Avarçəkmə

Avarçəkənimiz Nurlan Paşayev Litvada qızıl medal qazandı - FOTO

Azərbaycanlı avarçəkən Amber Oars beynəlxalq reqatasında bütün rəqiblərini qabaqlayıb
“Nümunəmlə göstərirəm ki, hər yaşda qalib gəlmək olar” - Boqdan Kurudzun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
27 İyun 14:12
Avarçəkmə

“Nümunəmlə göstərirəm ki, hər yaşda qalib gəlmək olar” - Boqdan Kurudzun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Avarçəkmə üzrə Azərbaycan millisinin məşqçisi idmançılara şəxsi nümunəsi ilə motivasiya verir
Avarçəkənlərimiz Litvada keçiriləcək beynəlxalq reqatada iştirak edəcəklər - FOTO
22 İyun 13:08
Avarçəkmə

Avarçəkənlərimiz Litvada keçiriləcək beynəlxalq reqatada iştirak edəcəklər - FOTO

Komanda yarışa baş məşqçi Volodimir Morozovun rəhbərliyi ilə yollanacaq
Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib
19 İyun 00:06
Avarçəkmə

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi təşkil edilib - FOTO

Birincilikdə Bakı və Mingəçevirdən ümumilikdə 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb
Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi keçiriləcək
16 İyun 13:12
Avarçəkmə

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı birinciliyi keçiriləcək

Qaliblər diplom və medallarla mükafatlandırılacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
1 İyul 21:58
Futbol

“Qarabağ” bir gündə ikinci dəfə uduzub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Qarabağ” bu gün Ukraynanın "Xarkov" klubuna da məğlub olmuşdu
“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib
1 İyul 23:18
Futbol

“Zirə” FK yoxlama oyununda qalib gəlib - YENİLƏNİB

Oyun 1:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə qurtarıb
Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi
1 İyul 22:02
DÇ-2026

Harri Keyn DÇ-2026-da növbəti sensasiyaya imkan vermədi - YENİLƏNİR + VİDEO

1/8 finalda İngiltərə Meksika millisi ilə üz-üzə gələcək
“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi
2 İyul 21:32
Futbol

“Sabah” yoxlama oyununda uduzdu, Andrade fərqləndi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın qapısına qollardan birini "Qarabağ"dan bu kluba keçmiş Leandro Andrade vurub